حجز وتغريم سيارات مخالفة خلال حملة مرورية في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن سرت، العقيد نجيب اطبيقة لـ«بوابة الوسط» حجز وتغريم العديد من السيارات المخالفة للإجراءات واللوائح القانونية خلال حملة تفتيشية شرع في تنفيذها أعضاء القسم اليوم الإثنين بشوارع المدينة.

ونبه أطبيقة سائقي السيارات إلى أن قسم المرور والتراخيص بمديرية أمن سرت سيواصل حملته وسيقوم خلالها بحجز وتغريم أي مركبة تسير في شوارع المدينة تخالف اللوائح والإجراءات المنصوص عليها في القانون.

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وأوضح أن هذه المخالفات تشمل اختراق الإشارات الضوئية أو تركيب الزجاج المعتم أو القيادة دون السن القانونية أو عدم الحصول على التراخيص اللازمة، أو عدم تركيب اللوحات المعدنية، وكذلك الإجراءات المرورية المتعارف عليها للمركبات.

وذكر أطبيقة أن مخالفة الفحص الفني المجانية تقدر بـ100 دينار ونصف، وكذلك نفس القيمة لمخالفة عدم وجود اللوحة الخلفية للسيارة، وغرامة 100 دينار للقيادة لمن هم دون السن القانونية بالإضافة غلى حجز المركبة. أما استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة واختراق الإشارة الضوئية فمخالفتهما تتراوح من 100 إلى 500 دينار لكل منها، إضافة إلى مخالفات دمغة التجول والتأمين وغيرها من المخالفات المرورية.

سيارات مخالفة محجوزة بقسم المرور في سرت. (الإنترنت)

سيارات مخالفة محجوزة بقسم المرور في سرت. (الإنترنت)