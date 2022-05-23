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رئيس المجلس التسييري لبنغازي: نسعى لتعاون مثمر مع الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع الإعمار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 08:48 مساء
رئيس المجلس التسييري لبنغازي: نسعى لتعاون مثمر مع الشركات المصرية لتنفيذ مشاريع الإعمار
بوجواري خلال كلمته في معرض التشييد والبناء ببنغازي، 23 مايو 2022. (بلدية بنغازي)
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أكد رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر عمران بوجواري على أهمية تحقيق «تعاون مُثمر» بين الشركات الليبية والمصرية لتنفيذ مشاريع الإعمار في المدينة.

وقال بوجواري، خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد ببنغازي اليوم الإثنين، إن البلدية تدعم وجهود القطاع الخاص، وأنها على استعداد لتذليل المشاكل والصعوبات التي تواجهه، حسبما ذكرت بلدية بنغازي، عبر صفحتها بموقع «فيسبوك».

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شارك في افتتاح المعرض عضوة مجلس النواب عائشة الطبلقي ونائب رئيس مجلس الوزراء بالحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، ونائب مُحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري ومدير عام صندوق إعمار بنغازي- درنة، والقنصل العام المصري وعدد من ضباط قوات القيادة العامة ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة ومُمثلي بعض الشركات المصرية الإستثمارية المُتخصصة في البناء والتشييد.

ويمتد المعرض بين الفترة من 23 إلى 27 مايو 2022م ، بحضور كُبرى الشركات المصرية والليبية المُتخصصة في البناء والتشييد، وتأتي هذه الخطوة ضمن خطوات الإستعدادت لمرحلة الإعمار.

جانب من المشاركين في معرض التشييد والبناء ببنغازي، 23 مايو 2022. (بلدية بنغازي)
جانب من المشاركين في معرض التشييد والبناء ببنغازي، 23 مايو 2022. (بلدية بنغازي)
جانب من المشاركين في معرض التشييد والبناء ببنغازي، 23 مايو 2022. (بلدية بنغازي)
جانب من المشاركين في معرض التشييد والبناء ببنغازي، 23 مايو 2022. (بلدية بنغازي)
جانب من المشاركين في معرض التشييد والبناء ببنغازي، 23 مايو 2022. (بلدية بنغازي)
جانب من المشاركين في معرض التشييد والبناء ببنغازي، 23 مايو 2022. (بلدية بنغازي)
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