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كيف سيكون تعاطي «خليفة لودريان» مع الملف الليبي.. امتداد أم نهاية «الازدواجية»

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 23 مايو 2022, 08:11 مساء
كيف سيكون تعاطي «خليفة لودريان» مع الملف الليبي.. امتداد أم نهاية «الازدواجية»
لودريان وخليفته الجديدة كاثرين كولونا امام مقر وزارة الخارجية الفرنسية في باريس. (الإنترنت)
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مع أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يسيطر على الشؤون الخارجية للدولة، فإن الوزيرة الجديدة كاثرين كولونا «خليفة جان إيف لودريان» لن تتمتع إلا بسلطة محدودة نسبيا في اتخاذ القرار بشأن العلاقات بينها وبين عدة بلدان، خصوصا ليبيا التي تميزت بالمد والجزر على مدى سنوات.

وتسلمت كاثرين كولونا مهامها من سابقها في وزارة الخارجية الفرنسية التي تسمى اختصارا «الكيدورسي» بعد 5 سنوات قضاها في مواكبة مختلف التطورات المتسارعة في المواقع التقليدية للنفوذ الفرنسي الذي بات مهددا، خصوصا في مناطق الساحل وليبيا منذ أن صار الاتهام بـ«الازدواجية» لصيقا بالسياسة الخارجية خلال حقبة ماكرون بناء على عدة شواهد ومعطيات عايشتها باريس مع صناع القرار المهيمنين على المشهد الليبي خاصة منذ 2014.

يمينية قادمة من الإليزيه إلى الدبلوماسية
وبدأت الأوساط الفرنسية في التنبؤ بمحاور الخطوط العريضة لليمينية كاثرين كولونا التي قبل أن تكون في مواقع دبلوماسية وحكومية حساسة كان لها أن استقرت في قصر «الإليزيه» طيلة 10 سنوات كناطقة باسم الرئيس الأسبق جاك شيراك لتكون بهذا المنصب ثاني امرأة فرنسية تشغل وزارة الخارجية في تاريخ البلاد بعد ميشال أليو ماري التي عيّنها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي في الوظيفة ذاتها سابقا.

أما لودريان الذي أبدى قبل الإعلان عن التشكيلة الوزارية استعداده للبقاء في منصبه بسبب الحرب في أوكرانيا، لم يكن له هوامش تحرك كبير عندما تعلق الأمر بالسياسة الخارجية والدفاعية للبلاد، وهو ما سينطبق أيضا على «خليفته» بحكم طبيعة النظام الفرنسي الرئاسي الذي يجعل من القاضي الأول في البلاد قائدا أعلى للقوات المسلحة الفرنسية ومسؤولا عن رسم السياسات ليكون على ممثل الدبلوماسية التنفيذ فقط. لذلك قد تطرأ تغييرات لا تذكر لتواكب الحراك الدولي الحاصل في عدة مناطق منها ليبيا، فقد سعت فرنسا للعب دور فاعل في العلن منذ تعيين حكومة الوفاق الوطني السابقة إلى غاية تسليمها المهام لحكومة الوحدة الوطنية. لكن سريا دعمت سلطات شرق ليبيا بالتواطؤ مع روسيا قبل أن تخفق أيضا في ترجمة مخرجات مؤتمرات دولية تنتهي في الغالب بالتقاط صور تذكارية مع قائد قوات القيادة العامة للجيش الوطني خليفة حفتر أو رئيس حكومة الوفاق السابقة فايز السراج ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. واليوم بعد تشكيل حكومة من طرف مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا تتهمها أطراف ليبية بالانحياز إليه.

ألغاز اللعبة المزدوجة لباريس في ليبيا
وقبل أيام تداولت مصادر إعلامية فرنسية أنباء لم تنفها باريس عن تواجد وفد ليبي مكون من 11 شخصا في البلاد لمناقشة مقترح حول إنشاء فيدرالية تجمع الإقليم الثلاثة ما اعتبره تعليق موقع «موند أفريك» منفذا لتقسيم ليبيا ولعبة خطيرة لا تحظى بالإجماع الداخلي والدولي.

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ويفكّك كتاب «الانحدار الفرنسي» المنشور حديثا في باريس ألغاز اللعبة المزدوجة لباريس في ليبيا التي تورطت فيها منذ التدخل العسكري في 2011 لإسقاط القذافي، مشيرا إلى احتدام الصراع حول الملفات الخارجية والدبلوماسية، وعلى رأسها الملف الليبي. ولفت إلى اللعبة الخطيرة التي تلعبها فرنسا في بلد تحول إلى أنقاض وساحة معركة بين الميليشيات المتناحرة بعد تدخل قرره الرئيس السابق نيكولا ساركوزي. وبعدما أشار إلى سنوات في 2014، وعودة حفتر بطموح لاستعادة النظام من بنغازي، ركز على الدعم الخارجي الذي تلقاه خصوصا من فرنسا والإمارات. وعندما أطلق الهجوم على طرابلس في أبريل 2019، دعمت فرنسا حفتر، التي كانت تراهن على حدوث انشقاقات في القطاع العسكري بحكومة الوفاق الوطني. لكن في النهاية حزم 13 عنصرًا من القوات الخاصة الفرنسية أمتعتهم وتوجهوا إلى الحدود حيث تم الكشف عن بعضهم عند معبر رأس جدير من قبل الجمارك التونسيين.

ولأن الشعور المعادي لباريس يتطور في تشاد ومالي والنيجر، خصوصا وأن الباحة الخلفية لفرنسا تعد امتدادا لما يحدث في الجنوب الليبي، بينما يتزايد النفوذ الروسي والتركي في المنطقة المزعج للغرب. وضمن السياق أوفد أخيرا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مبعوثه الخاص إلى منطقة الساحل إلى السودان ليناقش مع كبار المسؤولين بالخرطوم انعكاسات التوتر في ليبيا على المنطقة والتي جاءت زيارته بعد ساعات من مظاهرة شعبية كبرى في الجارة تشاد تطالب بانسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد.

كاثرين كولونا ثاني امرأة تترأس الدبلوماسية الفرنسية
وعين إيمانويل ماكرون الجمعة وزيرة جديدة للخارجية في الحكومة التي ترأسها إليزابيت بورن على أمل إحداث زخم إيجابي للحفاظ على أغلبية برلمانية في الانتخابات التشريعية. واختار ماكرون سفيرة فرنسا في لندن كاثرين كولونا 66 عاما، لتكون وزيرة للخارجية، ما يجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب المرموق.

ومنذ العام 2019، شغلت كاثرين كولونا منصب سفيرة فرنسا لدى المملكة المتحدة، وكانت على وجه الخصوص في خط المواجهة خلال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ثم خلال التوترات بين باريس ولندن بشأن تراخيص الصيد. تخرجت كاثرين كولونا من معهد الدراسات السياسية (1980) ومعهد الإدارة (1983). وانضمت كاثرين كولونا إلى فريق الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك في الإليزيه عند انتخابه لأول مرة في العام 1995، لتصبح الناطق باسم رئاسة الجمهورية حتى عام 2004.

وشغلت كاثرين كولونا منصب مندوبة فرنسا الدائمة لدى اليونسكو خلال الفترة من (2008-2010)، وسفيرة فرنسا لدى إيطاليا وسان مارينو (2014-2017) والممثل الدائم لفرنسا لدى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (2017-2019). يشار أن التغيير في وزارة الخارجية جاء مع اقتراب نهاية الرئاسة الفرنسية لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا. (الإنترنت)
وزيرة الخارجية الفرنسية الجديدة كاثرين كولونا. (الإنترنت)
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