المشري يشدد خلال لقائه رئيس المحكمة العليا على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

شدد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، اليوم الإثنين، «على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبتِّ فيها»، مؤكدًا في السياق ذاته على الدور المهم للسلك القضائي في خدمة البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك» أن لقاء المشري والمستشار محمد الحافي الذي عُقِد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس جرى خلاله مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية، ولا سيما ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه؛ لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيدًا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.

- المنفي يجتمع مع المشري لمناقشة آخر ما توصلت إليه مباحثات المسار الدستوري

- المشري ونائباه يناقشون مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة نتائج اجتماع القاهرة

وفي وقت سابق اليوم، ناقش المشري مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي آخر ما توصلت إليه اجتماعات المسار الدستوري التي عُقِدت بالقاهرة بين لجنتي مجلس النواب ومجلس الدولة. إضافة إلى آخر الملفات السياسية الجارية بالبلاد، وسُبل تجاوز الأزمة الراهنة والخروج بالبلاد من المراحل الانتقالية للوصول إلى الاستقرار الدائم.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، أن المنفي والمشري أكد على «ضرورة استمرار الدعم للعملية السياسية والعمل على توحيدها، لإعادة الاستقرار للبلاد، ودعم المسار الدستوري للوصول لحل نهائي للأزمة السياسية وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية على أسس دستورية وقانونية صحيحة».

لقاء المشري ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 23 مايو 2022. (المكتب الإعلامي)

لقاء المشري ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس، الإثنين 23 مايو 2022. (المكتب الإعلامي)