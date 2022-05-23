القبض على مواطن بتهمة تهريب المهاجرين في القره بوللي

القاهرة - بوابة الوسط

ألقت إدارة المهام الخاصة التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية القبض على مواطن ليبي متهم بتهريب المهاجرين غير الشرعيين من ليبيا إلى أوروبا؛ وذلك في مدينة القره بوللي.

جرت عملية القبض بناءً على طلب من وكيل نيابة الهجرة غير الشرعية، فيما جرت إحالة المقبوض عليه إلى الجهات ذات الاختصاص لاستكمال باقي الاجراءات القانونية، حسب بيان للإدارة اليوم الإثنين.

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والأربعاء الماضي، أعلن مكتب تحريات المنطقة الحدودية الغربية، التابع لجهاز المباحث الجنائية، مداهمة عدد من المخازن التي تضم مهاجرين غير شرعيين، وإحالتهم إلى جهات ذوي الاختصاص لإيوائهم.

وتلقت وحدة التحري تلقت معلومات عن وجود عدة مساكن تحتوي على مهاجرين غير شرعيين، حيث قامت وحدة المداهمة والقبض بمداهمة هذه المخازن، «التي كانت تفتقر لأقل سبل الحياة»، حسب المكتب.