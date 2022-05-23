مع اقتراب الصيف.. اتفاق «جزائري-ليبي» على خطوات تنفيذ برنامج إنتاج الكهرباء وصيانة الشبكات

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني

استعرض وفد من الشركة العامة للكهرباء «جيكول» مع وزير الطاقة الجزائري محمد عرقوب، آفاق التعاون بين الشركة الليبية ومجمع «سونلغاز» الجزائرية، وخطوات دعم ومرافقة الجزائر لتنفيذ برنامج الشركة الليبية التنموي وإنتاج الكهرباء وصيانة شبكات نقل التيار والتكوين، وفق بيان وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية.

وعقد عرقاب اجتماعًا بمقر الوزارة في الجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، مع وفد الشركة العامة للكهرباء برئاسة وئام العبدلي، بحضور الرئيس المدير العام لمجمع «سونلغاز».

التعاون بين الجزائر وليبيا في مجال الكهرباء

وقالت وزارة الطاقة الجزائرية في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللقاء استعرض «آفاق علاقات التعاون بين مجمع سونلغاز والشركة العامة للكهرباء الليبية (جيكول) في مجال الكهرباء».

وأوضحت الوزارة أن زيارة الوفد الليبي تأتي في إطار المشاورات المنتظمة بين «سونلغاز» والشركة العامة للكهرباء «جيكول» وتعزيز التعاون في مجال الطاقة بين الجزائر وليبيا، وكذلك في إطار استراتيجية مجمع «سونلغاز» دوليًا وخاصة على المستوى الإقليمي.

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وبعدما رحب الطرفان بجودة علاقات الشراكة بين الشركتين ودعوا إلى تعزيز وتوسيع مجالات التعاون بينهما اتفقا على عقد عدة اجتماعات بين الوفد الليبي ومسيري ومسؤولي «سونلغاز».

توقعات بارتفاع الإنتاج وزيادة استهلاك الكهرباء في ليبيا

وتوقع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، أن تساهم المحطات الجديدة الجاري إنشاؤها في رفع معدلات إنتاج الطاقة إلى 7400 ميغاوات، ليكون الأعلى للشركة، إلا أنه نبه إلى أن هناك زيادة كبيرة في الاستهلاك تحتاج إلى متابعة، وذلك خلال لقائه أمس الأحد مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وتعاني الشبكة الكهربائية ومحطات التوليد في ليبيا من التعديات المتكررة وسرقة مكوناتها، فضلا عن الأحداث الأمنية التي عادة ما تتسبب في خسائر للشبكة والمحطات، والتي كان آخرها قبل أيام في منطقة جنزور حيث تضرر مشروع غرب طرابلس الاستعجالي جراء اشتباكات تسبب في تأخير موعد تشغيل أولى وحداته الإنتاجية.

وفي شهر مارس الماضي، أبدى المدير العام لـ«سونلغاز» الجزائرية، مراد عجال، استعداد المجمع لاستكمال مشاريعه مع الشركة العامة للكهرباء «جيكول».

إطلاق مشروع الربط الكهربائي بين الجزائر وليبيا

ووقع كل من مجمع «سونلغاز» و«جيكول» في 2020 اتفاقية تهدف لتوسيع التعاون بين الطرفين في مجال الإنتاج والنقل وتوزيع الكهرباء والغاز إلى جانب التعاون في مجالات الطاقات المتجددة والتكوين.

وأعلنت الجزائر في يونيو 2021 إطلاق مشروع لربط الشبكة الكهربائية بحاسي مسعود جنوب البلاد بالشبكة الليبية عبر مدينة غدامس على مسافة 520 كيلومترًا؛ حيث اتُخذ القرار أخيرًا خلال أشغال الجمعية العامة لمجمع سونلغاز التي انعقدت بتاريخ 31 مايو 2021.

اجتماع العبدلي ووفد شركة الكهرباء مع وزير الطاقة الجزائري، الإثنين 23 مايو 2022. (وزارة الطاقة الجزائرية)