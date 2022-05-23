القطراني: حكومتنا ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، علي القطراني، أن الحكومة «ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء»، مشيرًا إلى انطلاق مسيرة البناء والإعمار للنهوض بليبيا وتحقيق التنمية والاستقرار.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد المقام بمدينة بنغازي، اليوم الإثنين، بحضور نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي ومدير عام صندوق إعمار بنغازي درنة وعضو مجلس النواب عائشة الطبلقي والقنصل العام لمصر وضباط من الجيش ومسؤولي بعض القطاعات وعدد من الشخصيات العامة وممثلي بعض الشركات الاستثمارية المتخصصة في البناء والتشييد.

القطراني يوضح «الأولوية الجادة» للحكومة

ورحب القطراني في كلمته بوفود الشركات الاستثمارية المتخصصة في مجال الإعمار والإنشاءات المشاركة في المعرض، كما وجه الشكر إلى كافة القائمين على هذا الحدث، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب.

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وقال القطراني في كلمته «إن مسيرة البناء والإعمار قد بدأت للنهوض بالبلاد نحو التنمية والاستقرار»، مؤكدًا أنها «الأولوية الجادة للحكومة» المكلفة من مجلس النواب التي «ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء».

خطوات الاستعداد لمرحلة الإعمار

وتقام فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بمدينة بنغازي خلال الفترة من 23 إلى 27 مايو الجاري، بمشاركة كبرى الشركات المصرية والليبية المتخصصة في مجال البناء والتشييد.

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب إن «هذه الخطوة تأتي ضمن خطوات الاستعداد لمرحلة الإعمار التي ستكون تحت إشراف الحكومة الليبية الداعمة لكافة الجهود الرامية إلى البناء والتنمية والاستقرار».

مشاركة القطراني في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بمدينة بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)

مشاركة القطراني في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بمدينة بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)

مشاركة القطراني في افتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للبناء والتشييد بمدينة بنغازي. (المكتب الإعلامي للحكومة)