صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز

قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إن المؤسسة تدعم وتتابع ما يزيد على 75 مشروعًا مهمًا لتطوير منظومات قياس النفط الخام والغاز بالحقول والموانئ النفطية البرية والبحرية.
وأوضح صنع الله أن من أبرز هذه المشروعات: تدشين واعتماد منظومات قياس صادرات النفط الخام بحظيرة خزانات الزاوية، وذلك في ورشة عمل تحت شعار «القياس في العصر الرقمي»، لمناسبة اليوم العالمي للقياس، حسب بيان للمؤسسة اليوم الإثنين.
تركيب منظومة لقياس التدفق بميناء السدرة
وأشار إلى أن العمل جار على مراحل التركيب النهائية لمنظومات قياس التدفق بميناء السدرة النفطي التي تعمل بتقنيات حديثة، ومن المستهدف تدشينها واعتمادها خلال الفترة القريبة المقبلة.
وخلال ورشة العمل التي عُقدِت بمقر المؤسسة وتستمر حتى غد الثلاثاء، استعرض صنع الله عددًا من المشاريع، أهمها الشروع في تركيب 3 منظومات قياس تدفق النفط الخام بحقل آمال النفطي، التي يستهدف تدشينها واعتمادها خلال العام الجاري.
خطة للتطوير في عدد من المواقع النفطية
ولفت بيان مؤسسة النفط إلى اعتماد خطة لتطوير وتحديث المنظومات لتشمل جميع الشركات المشغلة في موانئ الحريقة والزويتينة ورأس لانوف، ومرسى البريقة، وميناء مصفاة الزاوية، ومجمع مليتة الصناعي ومجمع رأس لانوف البتروكيماوي، إضافة إلى المنصات البحرية وعدد من المشاريع في نقاط الضخ الرئيسية ونقاط التجميع بالحقول البرية «التي تعتبر من ضمن أولويات خطة المؤسسة للمحافظة على الثروة النفطية».
كما وجه صنع الله الشكر إلى «كل العاملين في الحقول والموانئ النفطية الذين شمروا عن سواعدهم ليتدفق الذهب الأسود من عمق الصحراء، ويصل إلى مرافئ التصدير في رحلة تعكس تفانيهم وإخلاصهم من أجل بناء وطنهم».
استخدام التكنولوجيا في زيادة إنتاج النفط
بدوره، أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة علي الساعدي، سعي الإدارة إلى «مواكبة التطور العلمي المتسارع في التقنية، إذ أصبح للتكنولوجيا الحديثة دور رئيس في رفع درجات الدقة بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية في صناعة النفط والغاز».
وشارك في الورشة عدد من مسؤولي المؤسسة ومسؤولي الشركات العالمية «SGS, Sensia, EMERSON, OGS, KROHEN»، وعدد من مفتشي القياس ومراقبي التفتيش والمنظومات بالشركات التابعة للمؤسسة.
التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية.. أولوية لدى مؤسسة النفط
وتناقش الورشة التحول الرقمي لعمليات القياس لمراقبة حركة النفط والغاز بالموانئ والحقول النفطية، فضلا عن مناقشة مشروع تأسيس وإنشاء محطة معايرة لمنظومات قياس التدفق بمختلف أنواعها، وتطوير المنظومة الإحصائية.
وشهدت الورشة، تقديم الخبراء بالشركات المصنعة عروضًا مرئية فنية عن تقنيات القياس المختلفة، تخللتها نقاشات موسعة ومستفيضة حول ما احتوته الورقات المعروضة.
وأقيم على هامش الورشة، معرض لأحدث تقنيات القياس، تضمن المنظومات الرقمية للتحكم الآلي التي تضمن تحسين فعالية التشغيل، وأجهزة الإرسال المستخدمة في منظومات معدات السلامة الذكية وأخرى لقياسات الانسياب الضريبي، إضافة لأجهزة التحكم في الصمامات النفطية.
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