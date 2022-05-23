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صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 06:07 مساء
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز
جانب من حضور ورشة العمل الخاصة بقياس النفط والغاز بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، 23 مايو 2022. (المؤسسة)
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قال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله إن المؤسسة تدعم وتتابع ما يزيد على 75 مشروعًا مهمًا لتطوير منظومات قياس النفط الخام والغاز بالحقول والموانئ النفطية البرية والبحرية.

وأوضح صنع الله أن من أبرز هذه المشروعات: تدشين واعتماد منظومات قياس صادرات النفط الخام بحظيرة خزانات الزاوية، وذلك في ورشة عمل تحت شعار «القياس في العصر الرقمي»، لمناسبة اليوم العالمي للقياس، حسب بيان للمؤسسة اليوم الإثنين.

تركيب منظومة لقياس التدفق بميناء السدرة
وأشار إلى أن العمل جار على مراحل التركيب النهائية لمنظومات قياس التدفق بميناء السدرة النفطي التي تعمل بتقنيات حديثة، ومن المستهدف تدشينها واعتمادها خلال الفترة القريبة المقبلة.

وخلال ورشة العمل التي عُقدِت بمقر المؤسسة وتستمر حتى غد الثلاثاء، استعرض صنع الله عددًا من المشاريع، أهمها الشروع في تركيب 3 منظومات قياس تدفق النفط الخام بحقل آمال النفطي، التي يستهدف تدشينها واعتمادها خلال العام الجاري.

خطة للتطوير في عدد من المواقع النفطية
ولفت بيان مؤسسة النفط إلى اعتماد خطة لتطوير وتحديث المنظومات لتشمل جميع الشركات المشغلة في موانئ الحريقة والزويتينة ورأس لانوف، ومرسى البريقة، وميناء مصفاة الزاوية، ومجمع مليتة الصناعي ومجمع رأس لانوف البتروكيماوي، إضافة إلى المنصات البحرية وعدد من المشاريع في نقاط الضخ الرئيسية ونقاط التجميع بالحقول البرية «التي تعتبر من ضمن أولويات خطة المؤسسة للمحافظة على الثروة النفطية».

كما وجه صنع الله الشكر إلى «كل العاملين في الحقول والموانئ النفطية الذين شمروا عن سواعدهم ليتدفق الذهب الأسود من عمق الصحراء، ويصل إلى مرافئ التصدير في رحلة تعكس تفانيهم وإخلاصهم من أجل بناء وطنهم».

استخدام التكنولوجيا في زيادة إنتاج النفط
بدوره، أكد مدير الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة علي الساعدي، سعي الإدارة إلى «مواكبة التطور العلمي المتسارع في التقنية، إذ أصبح للتكنولوجيا الحديثة دور رئيس في رفع درجات الدقة بما ينعكس إيجابًا على تحسين الأداء ورفع الكفاءة الإنتاجية في صناعة النفط والغاز».

وشارك في الورشة عدد من مسؤولي المؤسسة ومسؤولي الشركات العالمية «SGS, Sensia, EMERSON, OGS, KROHEN»، وعدد من مفتشي القياس ومراقبي التفتيش والمنظومات بالشركات التابعة للمؤسسة.

التحول الرقمي وتطوير المنظومة الإحصائية.. أولوية لدى مؤسسة النفط
وتناقش الورشة التحول الرقمي لعمليات القياس لمراقبة حركة النفط والغاز بالموانئ والحقول النفطية، فضلا عن مناقشة مشروع تأسيس وإنشاء محطة معايرة لمنظومات قياس التدفق بمختلف أنواعها، وتطوير المنظومة الإحصائية.

وشهدت الورشة، تقديم الخبراء بالشركات المصنعة عروضًا مرئية فنية عن تقنيات القياس المختلفة، تخللتها نقاشات موسعة ومستفيضة حول ما احتوته الورقات المعروضة.

وأقيم على هامش الورشة، معرض لأحدث تقنيات القياس، تضمن المنظومات الرقمية للتحكم الآلي التي تضمن تحسين فعالية التشغيل، وأجهزة الإرسال المستخدمة في منظومات معدات السلامة الذكية وأخرى لقياسات الانسياب الضريبي، إضافة لأجهزة التحكم في الصمامات النفطية.

رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله خلال ورشة عمل عن قياس النفط والغاز، 23 مايو 2022. (المؤسسة)
رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله خلال ورشة عمل عن قياس النفط والغاز، 23 مايو 2022. (المؤسسة)
جانب من حضور ورشة العمل الخاصة بقياس النفط والغاز بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، 23 مايو 2022. (المؤسسة)
جانب من حضور ورشة العمل الخاصة بقياس النفط والغاز بمقر مؤسسة النفط في طرابلس، 23 مايو 2022. (المؤسسة)
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