Atwasat

حظر مزاولة غير الليبيين لجميع الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 05:29 مساء
حظر مزاولة غير الليبيين لجميع الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة
أعضاء بلجنة متابعة الأسعار المكلفة من بلدية سرت خلال متابعتها سوق الخضروات والفاكهة. (الإنترنت)
alwasat radio

قررت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، حظر مزاولة جميع الأنشطة التجارية بالتجزئة أو بالجملة على غير الليبيين.

ونص القرار، الذي «حمل رقم 508 لسنة 2022» أن مكاتب الحرس البلدي ومكاتب التفتيش العمالي وجميع الجهات الضبطية ستتولى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ما يجري ضبطه من مخالفات.

تحديد ثلاثة أعمال محظورة على الأجانب 
وشدد القرار على حظر ممارسة هذه الأعمال تحديدًا على الأجانب، وهي: عمليات البيع و الشراء مباشرة كانت أو بالنيابة عن الغير، واستئجار المخابز والمحلات التجارية لأنفسهم، والقيام بأعمال الوساطة العقارية.

- الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس (فيديو)
- «الاقتصاد» تبدأ إنشاء أسواق تجارية لتوزيع السلع
- هل تعاني ليبيا أزمة غذائية بعد اتجاه دول الجوار لمنع التصدير؟

قرار بإنشاء مصلحة السجل التجاري
وفي فبراير الماضي، أصدرت حكومة الدبيبة قراراً بإنشاء مصلحة السجل التجاري «بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، على أن تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، ويكون المقر الرئيس لها بالعاصمة طرابلس، ويتبعها مكتب السجل التجاري العام وفروع ومكاتب محلية».

وتتولى المصلحة قيد وتجديد مستخرج السجل التجاري للشركات العامة والمشتركة ولفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا

كاركاتير خيري - تراصف سياسي في ليبيا
في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني
متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟

متى يكون المصاب بجدري القرود معديا؟
«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس

«هذا المساء»: تداعيات أحداث 17 مايو في طرابلس
«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري

«وسط الخبر»: تبادل للاتهامات بين باشاغا والدبيبة وموقف عقيلة والمشري
عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا

عاصفة ترابية جديدة تعطل الدوام الرسمي بالعراق وتعلق الحركة الجوية موقتا
الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»

الرئيس الإيراني: الثأر لصياد خدائي «أمر حتمي»
بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»

بايدن عن احتمال غزو بكين لتايوان: الصين «تلعب بالنار»
وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما

وفاة الممثلة الجزائرية شافية بوذراع عن 92 عاما
«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

«التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج
شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا

شاهد في «وسط الخبر»: إطلاق نار أمام مكتب الدبيبة.. والبرلمان يتمسك بباشاغا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك

العبدلي يتوقع وصول إنتاج الكهرباء إلى 7400 ميغاوات وزيادة الاستهلاك
ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي

ميلان يحرز لقبه الأول منذ 11 عاما ويفوز ببطولة الدوري الإيطالي
صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه

صلاح يتوج بجائزة الحذاء الذهبي للمرة الثالثة في تاريخه
مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق

مانشستر سيتي يضرب ليفربول ويحتفظ بـ«البريميرليغ» في 5 دقائق
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة

السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
اللواء خالد مازن يعرض رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج
اللواء خالد مازن يعرض رؤية وزارة الداخلية لبرنامج نزع السلاح ...
المنفي يجتمع مع المشري لمناقشة آخر ما توصلت إليه مباحثات المسار الدستوري
المنفي يجتمع مع المشري لمناقشة آخر ما توصلت إليه مباحثات المسار ...
حظر مزاولة غير الليبيين لجميع الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة
حظر مزاولة غير الليبيين لجميع الأنشطة التجارية بالتجزئة والجملة
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل والإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل والإدماج ...
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
القبض على مواطن بتهمة تهريب المهاجرين في القره بوللي
القبض على مواطن بتهمة تهريب المهاجرين في القره بوللي...
مع اقتراب الصيف.. اتفاق «جزائري-ليبي» على خطوات تنفيذ برنامج إنتاج الكهرباء وصيانة الشبكات
مع اقتراب الصيف.. اتفاق «جزائري-ليبي» على خطوات تنفيذ برنامج......
القطراني: حكومتنا ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في الاستثمار بمجال البناء
القطراني: حكومتنا ستكون داعمة لكل الشركات الراغبة في ......
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط والغاز
صنع الله: متابعة ودعم 75 مشروعا لتطوير منظومات قياس النفط ......
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل والإدماج لأفراد التشكيلات المسلحة
العابد يكشف مبادرة أممية مرتقبة لدعم استراتيجية التأهيل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط