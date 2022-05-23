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اللموشي: نركز على تنفيذ استثمارات تحقق التنوع الاقتصادي وتطور البنية التحتية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 04:15 مساء
اللموشي: نركز على تنفيذ استثمارات تحقق التنوع الاقتصادي وتطور البنية التحتية
المنفي في اجتماعه مع اللموشي لبحث تعزيز المشاريع الاستثمارية، 23 مايو 2022 (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة جمال اللموشي، أهمية الشراكة مع القطاع الخاص وتطوير البنية التحتية في كل المناطق، وتنفيذ مشاريع استثمارية تحقق التنوع في الاقتصاد الوطني، وتوفر فرص عمل للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع اللموشي مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي صباح اليوم الإثنين.

مقومات مشجعة على الاستثمار في ليبيا 
وقال المجلس الرئاسي في بيان إن اللموشي قدم إحاطة حول مشاركة ليبيا في معرض «إكسبو دبي»، الذي دعا فيه المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في ليبيا، «لما تتمتع من مقومات محفزة ومشجعة للاستثمار وجذب المستثمرين».

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وشدد اللموشي على ضرورة توفير بيئة مناسبة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، بما يساعد على تفعيل الاستثمار وتطوير القطاعات الاقتصادية.

بدوره، قال المنفي إن هيئة تشجيع الاستثمار تقوم بجهود لـ«جذب المستثمرين العرب والأجانب للاستثمار في ليبيا، لما تتمتع به من موقع جغرافي مهم، باعتبارها بوابة القارة الأفريقية، تربطها بالقارة الأوروبية ودول العالم».

وأشار إلى دعم المجلس الرئاسي لجهود الهيئة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها في دعم الاقتصاد الوطني.

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