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عميد طبرق يدعو لتخفيض الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 23 مايو 2022, 03:53 مساء
عميد طبرق يدعو لتخفيض الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين إلى مصر
مسافرون في منفذ السلوم البري. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا عميد بلدية طبرق فرج بوالخطابية إلى ضرورة تخفيض الرسوم المفروضة على المسافرين الليبيين إلى مصر، واصفًا الأمر بالمعاناة، لا سيما عند منفذ السلوم البري. كما طالب محافظ مطروح بتوجيه الأجهزة الأمنية بتسهيل التعامل مع المواطن الليبي.

وأضاف بوالخطابية: «هناك مرضى ينتظرون حوالي 8 ساعات في سيارة الإسعاف قبل السماح لهم بالدخول... وهذا أمر غير مقبول».

ووجه عميد بلدية طبرق نداءً إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، من أجل مطالبة السلطات المصرية بتخفيض الرسوم.

زيادة مفاجئة في الرسوم المفروضة على المسافر الليبي
وأشار إلى أنه فوجئ بزيادة الرسوم على المسافرين الليبيين من قبل الجمارك المصرية خلال الفترة الأخيرة، رغم مطالبة السلطات الليبية المعنية بضرورة تخفيض الرسوم.

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وأوضح بوالخطابية أن الشكاوى من السفر إلى مصر زادت بشكل كبير، مضيفًا: «لقد شاهدت معاناة المسافرين الليبيين بشكل شخصي لدرجة إنك تأسف وتندم على السفر إلى جمهورية مصر، وزادت شكاوى المواطنين الليبيين حيث يدفع الليبي 25 دولارًا و350 جنيهًا مصريًا عند الدخول والخروج من الأراضي المصرية؛ أي حوالي 700 جنيه مصري حتى على الطفل الرضيع».

رسوم الجحر الصحي محل انتقاد 
كما أشار إلى إضافة رسوم جديدة وهي 35 جنيهًا مصريًا للحجر الصحي المصري «رغم وجود بطاقة التطعيم ضد كورونا من السلطات الليبية، وأيضًا فرض 250 جنيهًا مصريًا، بالإضافة إلى 800 جنيه غرامة على المتأخرين في الاقامة لمدة أسبوع حتى لو كانوا مرضى في المستشفيات».

ويرى بوالخطابية أنه «رغم أن المواطن الليبي مضطر للسفر إلى جمهورية مصر لغرض العلاج أو لواجب اجتماعي؛ فإن المسافرين الليبيين يشكون من سوء المعاملة بمنفذ السلوم البري».

وأمس الأحد، طالب رئيس مباحث الجوازات في طبرق، العقيد علي عبدالهادي الغزالي، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع المعاناة عن الليبيين المسافرين من وإلى مصر عبر منفذ السلوم البري وتطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل» بين البلدين.

ووجه الغزالي كتابًا عاجلًا إلى مدير إدارة مباحث الجوازات، استعرض فيه معاناة الليبيين المسافرين إلى مصر لغرض العلاج أو الزيارة عبر منفذ منفذ السلوم، والرسوم المفروضة من الجانب المصري.

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