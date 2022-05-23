في مؤتمر برلماني عربي.. العقوري يجدد دعم ليبيا للشعب الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

جدد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري دعم دولة ليبيا الكامل للشعب الفلسطيني تجاه ما يحدث في القدس والمسجد الأقصى من انتهاكات، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية كبيرة وجسيمة، وأن تعزيز روح التعاون بين أبناء الأمة العربية كفيل بأن يكون أحد أسباب المواجهة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي الذي أقيم في العاصمة المصرية القاهرة؛ حيث عبر عن إدانته التامة لما قامت به جماعة «الهيكل» المزعوم من أعمال عدوانية وعنصرية أثناء اقتحامها واعتدائها على المصلين في المسجد الأقصى.

المسجد الأقصى أولوية في مؤتمر برلماني عربي

وشارك العقوري في المؤتمر ممثلًا عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والذي أقيم تحت عنوان «المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى».

وأكد أن المؤتمر «ينعقد في ظروف بالغة التعقيد وفي ظل تحديات تواجه الأمة العربية والتي انعكست على شعوبها»، مضيفًا أن «ما تعانيه أمتنا العربية والإسلامية من انتهاكات لحقوقها وسيادتها نتيجة مباشرة لحالة التشرذم والانقسام».

يشار إلى أن أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي شهدت مشاركة عدد من رؤساء البرلمانات والمجالس العربية.