انطلاق ملتقى «شركاء العمران» في بنغازي.. وتوقعات بـ10 مليارات دولار استثمارات مشتركة مع مصر

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق، اليوم الإثنين، ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا» الذي افتتحه المجلس البلدي بنغازي بالتعاون مع الغرفة التجارية المصرية الليبية.

ويشارك في هذا الملتقى والمعرض عدد من شركات ومصانع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة المصرية، وعدد من شركات القطاعين العام والخاص، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال)

وتشمل فعاليات الملتقى إقامة الدورات وورش العمل المشتركة الليبية المصرية؛ لتعزيز القدرة الفنية والمهنية للمهندسين والفنيين الهندسيين في البلدين، بالإضافة إلى السعي لتوحيد المعايير والضوابط الخاصة باعتماد المهندسين وممارسة المهنة في البلدين.

مبادرة إعادة إعمار ليبيا

وفي تصريح نقلته وسائل إعلام مصرية، توقع رئيس الغرفة الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، إبراهيم الجراري حصول الشركات المصرية على النصيب الأكبر من مبادرة إعادة إعمار ليبيا. وقال إنه يتوقع أن تتجاوز الاستثمارات المصرية الليبية من خلال تعاقدات الشركات المصرية للمشروعات الليبية خلال فترة ملتقى «شركاء العمران من أجل إعادة إعمار ليبيا» 10 مليارات دولار.

وأضاف الجراري أن مبادرة «إعادة الإعمار» تبدأ بالعمل في مدينتي بنغازي ودرنة معا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت عدة اجتماعات تحضيرية بمشاركة متخصصين من الاستثمار وصندوق الإعمار، الذين أوضحوا للشركات المصرية المشاركة كافة التفاصيل المطلوبة.

وفي أبريل العام 2021، وقعت ليبيا ومصر 14 اتفاقية ومذكرة تفاهم اقتصادية و6 عقود تنفيذية، على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية-الليبية المشتركة، في مجال المواصلات والنقل والمجال الصحي والقوى العاملة والاستثمار في الكهرباء والربط الدولي للاتصالات والتدريب وبناء القدرات.