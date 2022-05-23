إنقاذ 84 مهاجرا غير شرعي قرب الزاوية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعي قرب الزاوية.

وقالت الوزارة في بيان، إن الزورق البحري p200 التابع لمكتب العمليات البحرية قسم الدوريات بالإدارة العامة لأمن السواحل تمكن من إنقاذ 84 مهاجرًا غير شرعي بالتعاون مع جهاز حرس السواحل الزاوية التابع لوزارة الدفاع».

ستة نساء وثلاثة أطفال من بين المهاجرين

ومن بين المهاجرين ستة نساء وثلاثة أطفال تقطعت بهم السبل في عرض البحر على بعد 27 ميلًا بحريًا شمال الزاوية، وفق البيان الذي أشار إلى إنزالهم في مرفأ مصفاة الزاوية.

ويوم الأحد، أعلنت رئاسة أركان القوات البحرية، إنقاذ 37 مهاجرًا ‏غير شرعي من الجنسية السودانية، كانوا في طريقهم إلى الشواطئ الأوروبية على متن قارب مطاطي.