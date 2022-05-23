حكومة الوحدة الوطنية توجه رسالة بشأن تسوية أوضاع موظفي «التعليم التقني»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا وزير الدولة لشؤون رئيس حكومة الوحدة الوطنية عادل جمعة، وزارة التعليم التقني والفني للتواصل وبشكل عاجل والتنسيق مع وزارة المالية، وعقد الاجتماعات اللازمة مع المسؤولين بها لاستكمال الاجراءات الخاصة بتسوية أوضاع موظفي التعليم التقني والفني، وتوفير البيانات والمستندات اللازمة لذلك.

جاء ذلك في كتابه موجه إلى الوزارة في 16 مايو الماضي، تنفيذاً للإجتماع الذي عقده رئيس الوزراء بديوان وزارة المالية في 24 أبريل الماضي، وبحضور وزير المالية (المكلف)، ومدراء الادارات والمكاتب وروؤساء الجهات التابعة للوزارة للوقوف على الصعوبات التي تواجه الوزارة.

معالجة أوضاع مرتبات موظفي التعليم العالي

وخلال الاجتماع، الذي عقد في أبريل الماضي، جرى التأكيد على أهمية الاسراع في معالجة أوضاع مرتبات موظفي التعليم العالي والكليات والمعاهد التقنية العليا وفقاً للزيادة التي صرفت لزملائهم أعضاء هيئة التدريس بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم (126) لسنة 2021، وفق بيان صحفي صادر عن وزارة التعليم التقني والفني.

وأكدت (الوزارة) جاهزيتها وحصرها لجميع البيانات والمستندات المطلوبة، وأنها باشرت فعلياً بالتواصل والتنسيق مع وزارة المالية لاستكمال الاجراءات المطلوبة.

يشار إلى أن وزير التعليم التقني والفني يخلف سعيد السيفاو عقد سلسلة اجتماعات ولقاءات مع وزير المالية وجميع المسؤولين بديوان رئاسة الوزراء والإدارات والمكاتب المختصة، لاعتماد القرار بشأن قانون مرتبات العاملين في قطاع التعليم التقني والفني بما يضمن حقوقهم ومزاياهم، والذي يقضي بزيادة مرتباتهم.