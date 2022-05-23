الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية بوجه عام .

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من غد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية, وتصل إلى 33 درجة مئوية على الخليج والواحات، وتسجل إرتفاعا تدريجيا غدا.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي (غات والمناطق المجاورة لها)، مع إحتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.

الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.