الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الغربية.
رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية بوجه عام .
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا تدريجيا من غد.
الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات – مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و28 درجة مئوية, وتصل إلى 33 درجة مئوية على الخليج والواحات، وتسجل إرتفاعا تدريجيا غدا.
الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا على مناطق أقصى الجنوب الغربي (غات والمناطق المجاورة لها)، مع إحتمال هطول أمطار متفرقة قد تصحبها سحب رعدية.
الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال على بعض المناطق.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة مئوية.
الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية بوجه عام.
الرياح: متغيرة الإتجاه إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و35) درجة مئوية، وتسجل إرتفاعا طفيفا من يوم غد.
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