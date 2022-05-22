القطراني: الحكومة على جاهزية تامة للعمل من سرت وترفض كافة الإملاءات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، «أن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن» و«ترفض كافة الإملاءات ولاهدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء تأكيد القطراني خلال اجتماع عقده بمكتبه بقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، ضم كلًا من وزير المالية والتخطيط أسامة حماد، والتعليم العالي عاشور المسماري، والكهرباء عوض البدري، والموارد المائية محمد دومة، والزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي.

الحكومة لا هدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية

وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع تركز على مناقشة إعلان رئيس الحكومة فتحي باشاغا «مباشرة الحكومة أعمالها من مدينة سرت كمقر موقت إلى حين إتمام عملية الاستلام من الحكومة المنتهية الولاية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني ووزراء الحكومة المكلفة أكدوا خلال الاجتماع أن «تعنت السلطة التنفيذية السابقة لن يقف أمام ممارسة الحكومة أعمالها من أي مكان آخر بشكل موقت، وأن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن الكريم الذي يتوق إلى العيش الكريم في وطن تُصان فيه الحقوق بحكومة واحدة تمثل الجميع وترفض كافة الإملاءات ولاهدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية التي ستجمع كل الليبيين على كلمة سواء».

قتيل و5 مصابين إثر اشتباكات اندلعت في طرابلس بعد دخول باشاغا

ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن حكومته ستباشر مهامها من مدينة سرت، اعتبارًا من الأربعاء الماضي، وذلك بعد عودته من مدينة سرت التي دخلها في الساعات الأولى يوم 17 مايو ما أدى إلى اشتباكات بين قوات موالية له وأخرى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأسفرت الاشتباكات التي جرت وسط طرابلس عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وتسببت في أضرار مادية بممتلكات عامة وخاصة، بحسب ما أعلن باشاغا في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء الماضي، وتقرير مبدئي أعدته بلدية طرابلس المركز عن الأحداث.

ولقيت هذه الأحداث ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدبلوماسي، حيث دعت السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد والحفاظ على الهدوء ودعم العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

القطراني خلال اجتماعه مع عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)

عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماعهم مع القطراني، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)

عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماعهم مع القطراني، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)