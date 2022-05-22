Atwasat

القطراني: الحكومة على جاهزية تامة للعمل من سرت وترفض كافة الإملاءات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 09:27 مساء
القطراني: الحكومة على جاهزية تامة للعمل من سرت وترفض كافة الإملاءات
اجتماع القطراني مع عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)
alwasat radio

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الشرقية، علي القطراني، «أن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن» و«ترفض كافة الإملاءات ولاهدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية» وفق المكتب الإعلامي للحكومة.

جاء تأكيد القطراني خلال اجتماع عقده بمكتبه بقر ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، ضم كلًا من وزير المالية والتخطيط أسامة حماد، والتعليم العالي عاشور المسماري، والكهرباء عوض البدري، والموارد المائية محمد دومة، والزراعة والثروة الحيوانية يونس العرفي.

الحكومة لا هدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية
وقال المكتب الإعلامي للحكومة المكلفة من مجلس النواب عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الاجتماع تركز على مناقشة إعلان رئيس الحكومة فتحي باشاغا «مباشرة الحكومة أعمالها من مدينة سرت كمقر موقت إلى حين إتمام عملية الاستلام من الحكومة المنتهية الولاية» في إشارة إلى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة.

- باشاغا: الحكومة المكلفة تمارس عملها من سرت اعتبارا من الغد
- بلدية طرابلس المركز تعلن حصيلة الإصابات والأضرار جراء اشتباكات العاصمة

وأضاف المكتب الإعلامي أن القطراني ووزراء الحكومة المكلفة أكدوا خلال الاجتماع أن «تعنت السلطة التنفيذية السابقة لن يقف أمام ممارسة الحكومة أعمالها من أي مكان آخر بشكل موقت، وأن الحكومة على جاهزية تامة للعمل من مدينة سرت لتقديم كافة الخدمات للمواطن الكريم الذي يتوق إلى العيش الكريم في وطن تُصان فيه الحقوق بحكومة واحدة تمثل الجميع وترفض كافة الإملاءات ولاهدف لها سوى تمثيل الإرادة الوطنية التي ستجمع كل الليبيين على كلمة سواء».

قتيل و5 مصابين إثر اشتباكات اندلعت في طرابلس بعد دخول باشاغا
ومساء الثلاثاء الماضي، أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، أن حكومته ستباشر مهامها من مدينة سرت، اعتبارًا من الأربعاء الماضي، وذلك بعد عودته من مدينة سرت التي دخلها في الساعات الأولى يوم 17 مايو ما أدى إلى اشتباكات بين قوات موالية له وأخرى لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وأسفرت الاشتباكات التي جرت وسط طرابلس عن مقتل شخص وإصابة 5 آخرين بجروح متفاوتة وتسببت في أضرار مادية بممتلكات عامة وخاصة، بحسب ما أعلن باشاغا في مؤتمر صحفي مساء الثلاثاء الماضي، وتقرير مبدئي أعدته بلدية طرابلس المركز عن الأحداث.

ولقيت هذه الأحداث ردود فعل واسعة النطاق على المستوى الدبلوماسي، حيث دعت السفارات والبعثات المعتمدة لدى ليبيا جميع الأطراف إلى التهدئة وتجنب التصعيد والحفاظ على الهدوء ودعم العملية السياسية الجارية برعاية الأمم المتحدة لتحقيق تطلعات الشعب الليبي.

القطراني خلال اجتماعه مع عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)
القطراني خلال اجتماعه مع عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)
عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماعهم مع القطراني، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)
عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماعهم مع القطراني، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)
عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماعهم مع القطراني، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)
عدد من وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب خلال اجتماعهم مع القطراني، الأحد 22 مايو 2022. (الحكومة الليبية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا...
فيرستابن يحرز سباق جائزة إسبانيا الكبرى للسيارات ويتصدر بطولة العالم

فيرستابن يحرز سباق جائزة إسبانيا الكبرى للسيارات ويتصدر بطولة العالم
«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟

خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تسلم المنفي مبادرة لحل الأزمة والانسداد السياسي
تنسيقية انتخابات ليبيا البرلمانية تسلم المنفي مبادرة لحل الأزمة ...
«جوازات طبرق»: الليبيون يعانون بمنفذ السلوم البري ويدفعون مبالغ باهظة
«جوازات طبرق»: الليبيون يعانون بمنفذ السلوم البري ويدفعون مبالغ ...
الدبيبة يبحث مع العبدلي مشروعات الكهرباء وأوضاع الشبكة
الدبيبة يبحث مع العبدلي مشروعات الكهرباء وأوضاع الشبكة
المشري ونائباه يناقشون مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة نتائج اجتماع القاهرة
المشري ونائباه يناقشون مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس ...
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
خلال لقائه عميد بلدية إجخرة.. صنع الله يدعو لتحكيم العقل والابتعاد عن الإغلاقات
خلال لقائه عميد بلدية إجخرة.. صنع الله يدعو لتحكيم العقل ......
القطراني: الحكومة على جاهزية تامة للعمل من سرت وترفض كافة الإملاءات
القطراني: الحكومة على جاهزية تامة للعمل من سرت وترفض كافة ......
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا...
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة
ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها......
المشري ونائباه يناقشون مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة نتائج اجتماع القاهرة
المشري ونائباه يناقشون مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط