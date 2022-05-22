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«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 08:57 مساء
«مكافحة الأمراض»: لم نرصد أي ظهور لمرض جدري القرود في ليبيا
مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض‏ حيدر السائح، (أرشيفية: صفحته على فيسبوك)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، عدم تسجيل أي حالة مؤكدة أو اشتباه بمرض جدري القرود حتى الآن، ولم تبلغ أقسام الأمراض المعدية بالمستشفيات عن حالة في ليبيا.

وأضاف، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن مدير المركز عماد السائح كلف لجنة لمتابعة مستجدات «جدري القرود».

كيفية الوقاية من جدري القرود
ونشرت الصفحة جملة من النصائح للوقاية من مرض جدري القرود، وهي:

- ضرورة التواصل مع فرق الرصد والتقصي بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض في حال ظهور طفح جلدي بعد أيام قليلة من الإصابة بالحمى وارتفاع درجة الحرارة، مع تورم العقد الليمفاوية خاصة للعائدين من السفر خلال 21 يومًا.- تجنب مخالطة الغير عند الإصابة بارتفاع درجة الحرارة أو ظهور طفح جلدي.

- الاتصال بالخط الساخن المجاني للمركز الوطني لمكافحة الأمراض 195 لأي معلومات أو استفسارات حول المرض.

- «جدري القرود» يسجل 92 إصابة حول العالم: ما هي خطورة تفشي المرض؟
- «الصحة العالمية» تؤكد ظهور 80 إصابة بجدري القرود في العالم

أعراض جدري القرود
ظهر مرض جدري القرود أخيرًا في عدد من الدول، معظمها أوروبية، لكنه مرض قديم جرى تشخيصه أول مرة العام 1958 في قرد مختبرات بالدنمارك، وهذا سبب التسمية، لكنه يصيب العديد من الحيونات وليس خاصًا بالقرود.

ورغم ذلك لم يُسبب المرض المرصود أي جائحة عالمية، وانتشر في مرات قليلة في دول غرب ووسط أفريقيا حيث الحيوانات البرية، ويمكن أن يسبب أعراضًا تشمل ارتفاع درجة الحرارة وآلامًا ويظهر بشكل طفح جلدي مميز.

والمرض من حيث الأعراض أشبه ما يكون بمرض جدري الماء - المعروف باسم ـ أبوشوكة، وهو يأخذ وقته وينتهي في معظم الحالات، كما أنه ليس شديد الانتشار.

92 إصابة مؤكدة.. و28 حالة اشتباه
وفي وقت سابق، اليوم الأحد، أعلنت منظمة الصحة العالمية رصد 92 إصابة بجدري القرود، كما أن هناك 28 إصابة أخرى يجري التحقق منها في 12 دولة، لا يعدُّ هذا الفيروس متوطنًا فيها، وفق وكالة «رويترز».

وتوقعت المنظمة التابعة للأمم المتحدة اكتشاف المزيد من الإصابات، بينما توسع نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة، لافتة إلى أنها ستقدم المزيد من الإرشادات والتوصيات في الأيام المقبلة للبلدان بشأن كيفية الحد من انتشار جدري القرود.

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