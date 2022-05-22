ردا على تقرير «موند أفريك».. علي زيدان: وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعا للمساومة

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الوزراء الأسبق علي زيدان إن «وحدة ليبيا بأقاليمها الثلاثة ليست موضوعًا للمساومة أو الصفقات السياسية».

جاء ذلك ردًا على تقرير لموقع «موند أفريك» الفرنسي، أمس السبت، قال إن وفدًا ليبيًا مكونًا من 11 شخصًا، في فرنسا لقيادة مؤتمر موضوعه الرئيسي اقتراح اتحاد فدرالي يضم أقاليم طرابلس وبرقة وفزان.

وزعم التقرير أن هذه المبادرة يقودها سفير ليبيا السابق لدى فرنسا منصور سيف النصر ورئيس الوزراء الأسبق علي زيدان.

مكتب علي زيدان: الخبر مُختلق

لكن المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة السابق أصدر بيانًا اليوم الأحد، وصف تلك الأنباء بالـ«الكاذبة والإشاعات»، مهيبًا «بأجهزة الإعلام والمدونين أن يتأكدوا من صحة الأخبار قبل نشرها، تجنبًا لإرباك الرأي العام».

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وتابع البيان: «ليعلم الجميع أن هذا الخبر مُختلق ولا أساس له. فعندما تقتضي مصلحة الوطن ذهاب علي زيدان إلى فرنسا أو غيرها سيتم ذلك علنًا دون إخفاء»، مستشهدًا بأن علي زيدان سبق أن ذهب إلى فرنسا «في شأن وطني، وكان ذلك أمام أجهزة الإعلام وبالنقل المباشر».

وقال «موند أفريك» إنه نقل تلك المعلومات عن مصدر مقرب من السلطات الليبية، لكنه أفاد بأن حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، أو قوات القيادة العامة بقيادة المشير حفتر، لم يعلقان على تلك المبادرة.