المشري ونائباه يناقشون مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية بمجلس الدولة نتائج اجتماع القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط

عقد رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، اليوم الأحد، رفقة نائبه الأول مسعود عبيد، والنائب الثاني عمر بوشاح، اجتماعًا مع لجنة إعداد القاعدة الدستورية المشكّلة من المجلس، لمناقشة نتائج الجولة الثانية لاجتماعات المسار الدستوري التي جرت في القاهرة الأسبوع الماضي.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس عبر صفحته على «فيسبوك» إن الحضور ناقشوا «خلال الاجتماع آخر ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب بالعاصمة المصرية القاهرة بشأن المسار الدستوري والتي ستُعرض على المجلس لدراستها، تمهيدًا للاتفاق على موعد محدد للانتخابات في أقرب وقت ممكن».

توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور

واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها مصر بين وفدي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الجمعة الماضية، بالإعلان عن إحراز تقدم نحو التوافق على الأساس الدستوري للانتخابات.

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وأعلنت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، مساء الجمعة، أن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة الدستور»، منوهة بأن الجولة الثالثة ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.

وأكدت وليامز في كلمة عقب اختتام الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة، «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطتين التشريعية والقضائية، باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».

السفارة الأميركية تشجع على استكمال المسار الدستوري

واعتبرت السفارة الأميركية لدى ليبيا ذلك بمثابة «مؤشرات تقدم فيما يتعلق بالمسار الدستوري اللازم لليبيا لتحقيق الاستقرار والازدهار»، وشجعت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» اليوم الأحد، «المشاركين على إكمال مهمتهم عندما يجتمعون مرة أخرى في يونيو»، مؤكدة أن هذه المحادثات «أفضل فرصة متاحة حتى الآن هذا العام لوضع ليبيا على طريق انتخابات ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن».

وحثت السفارة البريطانية لدى ليبيا، اليوم الأحد، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على مواصلة التقدم نحو القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مشددة على ضرورة إظهار التقدم من قبل المجلسين نحو هذا الهدف، وشددت في تغريدة نشرتها عبر حسابها على «تويتر» على أنه «من المهم لمستقبل ليبيا أن يواصل كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة».

لقاء المشري ونائباه مع لجنة إعداد القاعدة الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة، الأحد 22 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)

لقاء المشري ونائباه مع لجنة إعداد القاعدة الدستوري بالمجلس الأعلى للدولة، الأحد 22 مايو 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)