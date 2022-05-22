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الدبيبة يبحث مع العبدلي مشروعات الكهرباء وأوضاع الشبكة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 08:05 مساء
الدبيبة يبحث مع العبدلي مشروعات الكهرباء وأوضاع الشبكة
جانب من لقاء رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة (صفحة الحكومة على فيسبوك)
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استعرض رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة أوضاع الشبكة العامة الكهربائية والمشروعات الجاري تنفيذها ومعدلات الإنتاج.

جاء ذلك خلال لقاء عُقد اليوم الأحد، لمتابعة أوضاع العمرات التي جرى تنفيذها من قبل الشركة لعدد من المحطات، وكذلك نسبة الإنجاز للمشاريع الجديدة (غرب طرابلس، طبرق، مصراتة)، وفق بيان نشرته صفحة حكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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العبدلي: المحطات الجديدة ترفع القدرات الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات
وأكد العبدلي، خلال اللقاء، أن المحطات الجديدة سترفع الإنتاجية إلى 7400 ميغاوات، وهو أعلى توليد للشركة، لكن هناك زيادة في الاستهلاك كبيرة تحتاج إلى متابعة.

فيما شدد الدبيبة، على ضرورة تركيز الجهود من قبل الشركة لمعالجة أوضاع الشبكة خلال فصل الصيف، مع ضرورة وجود حملة توعوية، والتنسيق مع الأجهزة الأمنية بشأن الاستهلاك الزائد من قبل المحلات التجارية والصناعية.

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