Atwasat

على ضوء اتهامات الغرب لموسكو باستغلال «فاغنر»..الملف الليبي في محادثات لافروف مع وفد حكومي من مالي

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 22 مايو 2022, 06:06 مساء
على ضوء اتهامات الغرب لموسكو باستغلال «فاغنر»..الملف الليبي في محادثات لافروف مع وفد حكومي من مالي
لقاء لافروف ووزير خارجية مالي عبدالله ديوب في موسكو. (الإنترنت)
alwasat radio

أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف أن الملف الليبي كان ضمن تقييمات الوضع في منطقة الصحراء والساحل وغرب أفريقيا خلال لقائه مع وفد حكومي من مالي يزور موسكو.

ويتواجد منذ الجمعة، وفد رسمي من باماكو في موسكو بقيادة وزير الشؤون الخارجية عبدالله ديوب، ويضم مسؤولي النقل والطاقة والاقتصاد لمناقشة الشراكة بين البلدين التي تزداد قوة على مدار الأشهر في المجالات الاقتصادية والأمنية.

تعميق الشراكة بين روسا ومالي
وأمام الصحافة، أكد سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المالي أن «تسوية الأزمات السياسية الداخلية في أفريقيا يجب أن تجري في المقام الأول من قبل الأفارقة أنفسهم»، موضحًا أنه تبادل الرؤى مع نظيره المالي بشأن الوضع القاري، بما في ذلك «في غينيا وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا». وطالب لافروف بتعميق الشراكة السياسية والاقتصادية و«العسكرية التقنية» مع باماكو.

- تفاصيل لقاء تبون ولافروف بالجزائر في ظل أزمة طاقة عالمية بسبب الحرب الأوكرانية
- لافروف: فاغنر في ليبيا «على أساس تجاري»
- «نوفا»: حوالي ألفي عنصر من «فاغنر» ما زالوا في ليبيا

وتقول روسيا إنها مستعدة لزيادة «القدرات القتالية للقوات المسلحة المالية»، خاصة وأن البلاد تواجه خطر «الفوضى حيث يتصرف مقاتلون من الجماعات المسلحة غير الشرعية بحرية»، منددًا بـ«الذهنية الاستعمارية» لفرنسا وأوروبا في مالي، مضيفًا أن «استياء فرنسا من رغبة السلطات المالية في طلب المساعدة من قوات أمن أجنبية، ليس سوى تعبير عن ذهنية استعمارية كان ينبغي للأوروبيين أن يتخلصوا منها منذ وقت طويل».

«فاغنر» في ليبيا ومالي على أساس تجاري
وكانت فرنسا قررت قبل أسابيع الانسحاب عسكريًا من مالي، وسط ظروف أمنية متدهورة، وعلى خلفية توتر بين فرنسا والمجلس العسكري الحاكم، الذي تتهمه الدول الغربية باللجوء إلى خدمات مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة.

وقال وزير الخارجية الروسي في 3 مايو الجاري إن مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية الخاصة موجودة في مالي وليبيا «على أساس تجاري». مجددًا موقف موسكو الرسمي بأن المجموعة «لا علاقة لها بالدولة الروسية». وأردف يقول ما أوضحه لمسؤولين أوروبيين «شرحنا أيضًا الوضع الذي تطور في ليبيا؛ حيث دعيت هذه الشركة العسكرية الخاصة من جانب السلطات في مدينة طبرق حيث يقع مقر البرلمان الليبي».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»

«الصحة العالمية» تدعو لاتخاذ إجراءات أكثر لمواجهة انتشار «جدري القرود»
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟

خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا

«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان «المشاشية»
الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان «المشاشية»
القيادة العامة تنفي لقاء حفتر والدبيبة في الإمارات
القيادة العامة تنفي لقاء حفتر والدبيبة في الإمارات
تسلمت 6 من «بيرقدار» التركية.. النيجر تعزز ضبط حدودها مع ليبيا ببناء قاعدة للطائرات المسيرة
تسلمت 6 من «بيرقدار» التركية.. النيجر تعزز ضبط حدودها مع ليبيا ...
8 أحزاب تدين الاعتداء على مقر «العدالة والبناء» في طرابلس
8 أحزاب تدين الاعتداء على مقر «العدالة والبناء» في طرابلس
عون يقترح على السفير التركي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز
عون يقترح على السفير التركي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو قاعدة لانتخابات ناجحة
السفارة البريطانية: من المهم لمستقبل ليبيا إظهار التقدم نحو ......
اللجنة المركزية للانتخابات المحلية توقع مذكرة تفاهم مع الحركة الكشفية
اللجنة المركزية للانتخابات المحلية توقع مذكرة تفاهم مع ......
على ضوء اتهامات الغرب لموسكو باستغلال «فاغنر»..الملف الليبي في محادثات لافروف مع وفد حكومي من مالي
على ضوء اتهامات الغرب لموسكو باستغلال «فاغنر»..الملف الليبي ......
عون يقترح على السفير التركي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز
عون يقترح على السفير التركي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في ......
8 أحزاب تدين الاعتداء على مقر «العدالة والبناء» في طرابلس
8 أحزاب تدين الاعتداء على مقر «العدالة والبناء» في طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط