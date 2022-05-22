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عون يقترح على السفير التركي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 05:39 مساء
عون يقترح على السفير التركي توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال النفط والغاز
لقاء عون وسفير تركيا لدى ليبيا بمقر وزارة النفط في طرابلس، الأحد 22 مايو 2022. (وزارة النفط)
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اقترح وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون على سفير تركيا لدى ليبيا، كنعان يلماز، توقيع مذكرة تفاهم في مجال النفط والغاز كأول خطوة لبدء التعاون بين البلدين في هذا المجال، بحسب ما أعلنته الوزارة.

جاء اقتراح عون خلال اجتماعه مع السفير التركي لدى ليبيا والود المرافق له بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس، اليوم الأحد، بحضور مستشار وزارة النفط والغاز أحمد الغابر، ومدير عام الجودة والصحة والسلامة، عبدالناصر الأمين قنيدي.

آلية التعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط الليبي
وقالت وزارة النفط والغاز عبر صفحتها على «فيسبوك» إن لقاء عون والسفير التركي استعرض خلاله الطرفان «سبل إيجاد آلية للتعاون المشترك بين الشركات التركية وقطاع النفط والغاز في مجالات مختلفة مثل الطاقات المتجددة، والمسوحات السيزمية البحرية، وقطع الغيار والصيانة للمعدات الحالية، وخطوط الأنابيب».

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وأشارت وزارة النفط والغاز إلى أن السفير التركي تطرق خلال اللقاء إلى «بعض المواضيع الأخرى مثل الإقفالات وأثرها على الاقتصاد الليبي والتعاون المشترك مع دولة مالطا واليونان بخصوص الاكتشافات البحرية».

أول خطوة للبدء في التعاون المشترك
وأضافت الوزارة أن عون أكد خلال اللقاء على أن «الوزارة تبدل كل جهدها لإعادة الإنتاج ومناقشة الجهات المسببة في الإقفال» النفطي، مشددًا في ختام حديثه «على أن أول خطوة للبدء في التعاون المشترك هو بأن يتم توقيع مذكرة التفاهم» بين ليبيا وتركيا في مجال النفط والغاز.

لقاء عون وسفير تركيا لدى ليبيا بمقر وزارة النفط في طرابلس، الأحد 22 مايو 2022. (وزارة النفط)
لقاء عون وسفير تركيا لدى ليبيا بمقر وزارة النفط في طرابلس، الأحد 22 مايو 2022. (وزارة النفط)
لقاء عون وسفير تركيا لدى ليبيا بمقر وزارة النفط في طرابلس، الأحد 22 مايو 2022. (وزارة النفط)
لقاء عون وسفير تركيا لدى ليبيا بمقر وزارة النفط في طرابلس، الأحد 22 مايو 2022. (وزارة النفط)
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