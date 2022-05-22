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تسلمت 6 من «بيرقدار» التركية.. النيجر تعزز ضبط حدودها مع ليبيا ببناء قاعدة للطائرات المسيرة

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الأحد 22 مايو 2022, 04:45 مساء
تسلمت 6 من «بيرقدار» التركية.. النيجر تعزز ضبط حدودها مع ليبيا ببناء قاعدة للطائرات المسيرة
طائرات مسيرة من طراز بيرقدار تي.بي2 التركية. (الإنترنت)
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أعلنت النيجر أنها بصدد بناء قاعدة طائرات بدون طيار تهدف إلى تعزيز قدرات قوات الدفاع والأمن في مكافحة الإرهاب ولمراقبة دقيقة للوضع الأمني عبر حدودها مع ليبيا ومالي.

ومن المقرر أن يتم تثبيت القاعدة العسكرية في منطقة تاهوا، وسط البلاد، وفقًا لمصادر أمنية لموقع جريدة «اكتيو نيجر» المحلية اليوم الأحد، الذي أوضح أن هذا المشروع هو جزء من مكافحة الإرهاب من خلال التحرك لإدارة سريعة وفعالة لحالات الأزمات في وقت تسلمت النيجر أول طائرات بدون طيار تركية الصنع الأسبوع الماضي.

تعزيز القدرات العملياتية على الحدود مع ليبيا و3 دول
وتعمل النيجر على تعزيز القدرات العملياتية لقوات الدفاع والأمن لديها من أجل التعامل مع التهديدات الأمنية التي تواجهها، لا سيما على حدودها مع ليبيا ونيجيريا ومالي وبوركينافاسو.

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وحسب المصادر ذاتها، تم تسليم 6 طائرات في مطار نيامي من قبل شركة شحن جوي أوكرانية عبر رحلتين يومي 20 و21 مايو الجاري.

التعاون العسكري بين النيجر وتركيا
وزار رئيس النيجر محمد بازوم تركيا شهر مارس الماضي وقام بزيارة إلى شركة «بايكار» التي تصنع الطائرة بدون طيار «بيرقدار» التي كان لها دور كبير في قلب معادلة الحرب في ليبيا بين العامين 2019 و2020 لصالح قوات الغرب. في حين يعتمد عليها الغرب حاليًا في الحرب بأوكرانيا ضد الجيش الروسي.

ووقتها طلبت النيجر ناقلات جند مدرعة من شركة «نورول ماكينا» التركية، بالإضافة إلى طائرات «بيرقدار» وطائرة «هوركوس» الخفيفة الهجومية، في إشارة إلى تعزيز التعاون العسكري والأمني بين البلدين.

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