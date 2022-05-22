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القيادة العامة تنفي لقاء حفتر والدبيبة في الإمارات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 04:13 مساء
القيادة العامة تنفي لقاء حفتر والدبيبة في الإمارات
لقاء محمد بن زايد وحفتر في قصر الشاطئ، 21 مايو 2022. (وام)
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نفت القيادة العامة، اليوم الأحد، لقاء القائد العام المشير خليفة حفتر مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة في الإمارات، وذلك ردًا على ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشره الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري عبر صفحته على «فيسبوك».

واعتبرت القيادة العامة «أن نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة والمفبركة الغاية منها النيل من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وقائدها والزج بها في الصراع السياسي القائم حاليًا في ليبيا»، منبهة وسائل الإعلام إلى تحري مصداقية الخبر قبل التعاطي معه.

بن زايد يشكر حفتر والدبيبة
وقدم كل من الدبيبة وحفتر في لقاءين منفصلين، أمس السبت، التعازي إلى رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد في وفاة شقيقه رئيس الدولة الراحل الشيخ خليفة بن زايد بقصر الشاطئ في العاصمة أبوظبي، كما هنأه على توليه رئاسة الدولة.

- الدبيبة وحفتر في الإمارات للقاء محمد بن زايد
- المنفي يعزي في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان
- الإمارات تنعى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان
- المنفي والدبيبة وباشاغا وحفتر يعزون في وفاة رئيس الإمارات

وشكر الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من جهته خلال لقاءيه، الدبيبة وحفتر «معربًا عن تقديره لما عبرا عنه من مشاعر تضامن تجاه دولة الإمارات وشعبها في مصابهم (...) متمنيًا لليبيا وشعبها الشقيق التوافق والسلام والتنمية والاستقرار»، وفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام».

وحضر اللقاءين، مستشار الشؤون الخاصة في وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور بن محمد قرقاش، ونائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني الإماراتي علي بن حماد الشامسي.

المنفي يعزي في وفاة رئيس الإمارات الراحل
وقبل زيارة حفتر والدبيبة إلى أبوظبي، قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، واجب العزاء في وفاة خليفة بن زايد آل نهيان، خلال زيارة قصيرة يوم الأحد الماضي، وفق الناطقة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة.

وفي 14 مايو الجاري، انتخب المجلس الأعلى للاتحاد، بالإجماع، محمد بن زايد آل نهيان، رئيسًا للإمارات، خلفًا للرئيس الراحل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان الذي تُوفي يوم 13 مايو الجاري.

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