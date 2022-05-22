هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

هبط سعر صرف العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، في حين ارتفع سعر اليورو، اليوم الأحد.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر سعر الاسترليني مسجلًا 6.22 دينار اليوم الأحد، في حين ارتفع سعر اليورو بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.34 دينار مقابل 5.31 دينارالسبت.

وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 222 دينارًا مقابل 221 دينارًا الخميس.