Atwasat

هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 01:51 مساء
هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
أسعار العملات الرئيسية في السوق الموازية (22 مايو 2022)
alwasat radio

هبط سعر صرف العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية، في حين ارتفع سعر اليورو، اليوم الأحد.

وتراجع سعر صرف الدولار الأميركي إلى مستوى 5.10 دينار مقابل 5.11 دينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

واستقر سعر الاسترليني مسجلًا 6.22 دينار اليوم الأحد، في حين ارتفع سعر اليورو بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.34 دينار مقابل 5.31 دينارالسبت.

وحافظت الليرة التركية والدينار التونسي على مستوى 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) إلى 222 دينارًا مقابل 221 دينارًا الخميس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حسم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بالتوقيت الليبي

حسم «البريميرليغ» بين مانشستر سيتي وليفربول بالتوقيت الليبي
ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟

ما هي علاقة فصيلة الدم بالعدوى والإصابة بالمرض؟
الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»

الفنان صالح العبار موهبة «الديجيتال»
خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟

خنادق وكتل إسمنتية.. كيف تستعد خاركيف لصد هجوم روسي ثانٍ؟
رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا

«موند أفريك» يكشف «طبخة فرنسية» تدار حول ليبيا
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا...
عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في «اجتماع القاهرة»

عبدالقادر حويلي يتحدث لقناة «الوسط» عن أهم البنود الدستورية المتفق عليها في ...
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

النيابة: ضبط مسؤولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا
تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا
السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن «الصخيرات»
السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن ...
«المركزي» ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا
«المركزي» ينفي تجميد مبالغ من أصوله في بريطانيا
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان «المشاشية»
الإشكاليات الخدمية والإدارية في لقاء المنفي مع أعيان ......
وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تبحث تفعيل دور المرأة
وزارة الدولة للشؤون الاقتصادية تبحث تفعيل دور المرأة...
هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية
هبوط الدولار وارتفاع اليورو في السوق الموازية...
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش
المنفي يبحث التسويات المالية والإدارية ومرتبات منتسبي الجيش...
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)
«444 قتال» يعلن ضبط 3 متهمين باغتصاب فتاة أفريقية (صور)...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط