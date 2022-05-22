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تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 11:19 صباحا
تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا
مقر مصرف ليبيا المركزي، (أرشيفية: الإنترنت)
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تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في ليبيا مقابل الدينار في مستهل تعاملات الأسبوع. 

تراجع الدولار الأميركي بفارق قرشين اثنين، مسجلًا 4.78 دينار، اليوم الأحد، مقابل 4.80 دينار الخميس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وصعد اليورو بفارق قرش واحد، مسجلًا 5.05 دينار مقابل 5.04 دينار الخميس، كما ارتفع الجنيه الاسترليني بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.97 دينار مقابل 5.94 دينار الخميس.

العملات العربية
وعلى صعيد العملات العربية، انخفض الريال السعودي عند 1.27 دينار مقابل 1.28 دينار الخميس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، كما حافظت الليرة التركية على مستوى 0.30 دينار، واليوان الصيني على مستوى 0.71 دينار.

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