Atwasat

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 09:08 صباحا
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام المقبلة بداية من اليوم الأحد 22 مايو 2022.
alwasat radio

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد. 

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد. 

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.
الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط أحيانًا على أقصى الساحل الشرقي.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29مْ، وتسجل ارتفاعًا من يوم غد، خاصة على الخليج وبنغازي. 

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة
حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غات.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد. 

الكفرة-السرير-تازربو
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 31 و35 درجة مئوية.
 

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»

رسميا.. الخليفي يعلن تمديد عقد مبابي مع «سان جيرمان» حتى 2025 من «بارك دي برانس»
عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي

عقوبات روسية على زوجة رئيس الوزراء الكندي
اقتصاد بلس (18 مايو 2022)

اقتصاد بلس (18 مايو 2022)
«أدرينالين» مع نمب (Numb)

«أدرينالين» مع نمب (Numb)
دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز

دي بروين الأفضل في «البريميرليغ» وفودين الصاعد الأبرز
نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة

كرازة.. سيرة القرية والكاميرا والصحافة
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
ليبيا تشارك في مؤتمر «الإلكسو» بتونس
ليبيا تشارك في مؤتمر «الإلكسو» بتونس
متخصص في صياغة الدستور: اجتماعات القاهرة ستار دخان لتمديد بقاء مجلسي الدولة والنواب
متخصص في صياغة الدستور: اجتماعات القاهرة ستار دخان لتمديد بقاء ...
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ...
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال
وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
المزيد
السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن «الصخيرات»
السفارة الأميركية تعلق على نتائج اجتماعات القاهرة وتتحدث عن ......
تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ليبيا
تراجع الدولار وصعود اليورو والاسترليني بالسوق الرسمية في ......
«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق
«الأرصاد» يحذر الصيادين على الساحل الممتد من شحات إلى طبرق...
وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال
وصول نصف مليون جرعة من طعم شلل الأطفال...
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة
الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط