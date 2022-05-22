الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية طقسًا معتدلًا على أغلب مناطق ليبيا، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من يوم غد.

رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 28 و32 مْ وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى امساعد-الواحات-مراده

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب مع ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض مناطق الساحل.

الرياح: شمالية غربية إلى متغيرة الاتجاه معتدلة إلى خفيفة السرعة، تنشط أحيانًا على أقصى الساحل الشرقي.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 24 و29مْ، وتسجل ارتفاعًا من يوم غد، خاصة على الخليج وبنغازي.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة

حالة السماء: صافية إلي قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على غات.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 33 و38 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا من يوم غد.