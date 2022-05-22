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مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 01:53 صباحا
مصدر أمني يكشف تفاصيل اقتحام جهاز المخابرات بطرابلس وينفي سرقة ملفات
عنصر أمني بموقع الاشتباكات التي جرت بين موالين للدبيبة وباشاغا في طرابلس صباح الثلاثاء 17 مايو 2022. (أ. ف. ب)
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نفى مصدر أمني سرقة ملفات من الأرشيف بعد اقتحام مجموعة خارجة عن القانون أحد مقار جهاز المخابرات العامة في طرابلس، مستغلة حالة الإرباك الأمني التي تزامنت مع دخول رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، العاصمة الثلاثاء الماضي.

وشهدت العاصمة، فجر الثلاثاء الماضي، اشتباكات بين قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، وأخرى مؤيدة لرئيس الحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، بعد ساعات قليلة من إعلان دخول الأخير مدينة طرابلس.

سرقة 1.7 مليون دينار من مقر المخابرات بطرابلس
وأوضح المصدر لـ«بوابة الوسط» أن المجموعة اقتحمت المقر، مستخدمة أسلحة متوسطة، وسرقت بعض محتوياته وآليات تابعة له، فضلًا عن مليون و700 ألف دينار، نافيًا ما جرى تداوله بشأن سرقة ملفات من أرشيف جهاز المخابرات.

وأشار إلى أنه جرى القبض على بعض أفراد المجموعة المقتحمة، واسترجاع المبلغ المسروق، والسيطرة على الوضع بدعم من الحرس الرئاسي، فيما شُكلت لجنة تحقيق لكشف الضالعين في اقتحام مقر الاستخبارات بالعاصمة، وفق المصدر نفسه.

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وعاد الهدوء إلى العاصمة بعد إعلان باشاغا خروجه «لحفظ دماء الليبيين»، على حد تعبيره، فيما أكدت حكومة الوحدة الوطنية أن «الفتنة قد وئدت» بعد صد «محاولة تسلل» من قبل «مجموعة خارجة عن القانون». وبين هذا وذاك توالت ردود الأفعال المحلية والدولية الرافضة لانزلاق البلاد نحو «العنف» مجددًا، داعية إلى «ضبط النفس» والحفاظ على «اتفاق وقف إطلاق النار».

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