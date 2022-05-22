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ليبيا تشارك في مؤتمر «الإلكسو» بتونس

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 22 مايو 2022, 12:01 صباحا
ليبيا تشارك في مؤتمر «الإلكسو» بتونس
المقريف يترأس وفد ليبيا المشارك في اجتماعات الإلكسو في تونس، 21 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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شاركت ليبيا في أعمال الدورة العادية 26 للمؤتمر العام للمُنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الإلكسو»، التي عُقِدت بمقر المُنظمة في العاصمة التونسية، اليوم السبت.

وترأس وفد ليبيا، وزير التربية والتعليم رئيس اللجنة الوطنية الليبية للتربية والثقافة والعلوم، موسى المقريف، في الدورة الحالية لـ«الإلكسو» التي تناقش البنود المُتعلّقة ببرامج المنظمة وأنشطتها، ومشروع الخطة العربية للتعليم في حالات الطوارئ والأزمات، والأوضاع التربوية والعلمية والثقافية في القدس وفي فلسطين المحتلة.

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كما ناقشت أعمال الدورة أيضا تعيين مديرين في عددٍ من الإدارات التابعة للمُنظمة، وتطرق رؤساء وفود الدّول الأعضاء عددا من المسائل المالية التي تخصُّ المنظمة والمراكز والمعاهد الإقليمية التابعة لها.

المقريف يترأس وفد ليبيا المشارك في اجتماعات الإلكسو في تونس، 21 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
المقريف يترأس وفد ليبيا المشارك في اجتماعات الإلكسو في تونس، 21 مايو 2022. (وزارة التربية والتعليم)
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