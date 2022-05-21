الحويج يحث على تعزيز دور أدوات التأمين في التجارة والاستثمار

القاهرة - بوابة الوسط

حث وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم السبت، على تطوير أدوات التأمين، وتعزيز دورها في دعم قطاعات التجارة والاستثمار.

جاء ذلك خلال ترأس الحويج ورئيس مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين، الاجتماع العادي الثاني للعام 2022، لمتابعة تنفيذ توصيات محضر الاجتماع الأول وإجراءات الإدارة التنفيذية بالهيئة لتقيم ومتابعة أدوات التأمين، وفق بيان صادر عن وزارة الاقتصاد والتجارة.

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واستعرض الاجتماع طلبات تأسيس وتجديد أدوات التأمين. فيما أكد الحويج الالتزام بتنفيذ خطة عمل هيئة الإشراف على التأمين للعام 2022.

وتطرق الحضور إلى المشكلات والصعوبات التي تواجه عمل الإدارة، وطرح المقترحات التي من شأنها رفع مستوى الأداء، وتطوير قطاع التأمين بما يخدم ويحقق التنوع الاقتصادي.

الحويج يترأس اجتماعا لهيئة الإشراف على التأمين، 21 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يترأس اجتماعا لهيئة الإشراف على التأمين، 21 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يترأس اجتماعا لهيئة الإشراف على التأمين، 21 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج يترأس اجتماعا لهيئة الإشراف على التأمين، 21 مايو 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)