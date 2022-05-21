بنغازي: ضبط متهم في عصابة طعنت مواطنا بسكين وسرقت مركبة آخر

القاهرة - بوابة الوسط

ألقى عناصر مركز شرطة بنغازي القبض على أحد أفراد تشكيل عصابي قام بالتهجم على مواطن وسلب مركبته، وخطف مواطن آخر وطعنه بسكين، حسبما أعلنت مديرية الأمن، اليوم السبت.

جرت عملية الضبط عقب ورود معلومات من غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية بنغازي، مفادها دخول شخص مصاب بعدة طعنات بسلاح أبيض (سكين) مستشفى بنغازي الطبي.

«عملية التاكسي».. خطة العصابة لسرقة مواطن

وبانتقال أعضاء التحريات إلى المستشفى، شاهدوا الشخص المصاب واستمعوا إلى أقواله، وقال إنه كان واقفًا على طريق جليانة في انتظار سيارة أجرة (تاكسي) وبعد أن استقل واحدة بغرض الذهاب إلى منطقة الكيش اتضح له في الطريق وجود شخصين في المقعد الخلفي، قاما بوضع سكين على رقبته وطلبا منه إعطاءهما هواتفه، ولما رفض طعناه بسكين وألقياه في الطريق العام.

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وفي اليوم التالي، حضر مواطن آخر وأبلغ بشكوى ضد ثلاثة أشخاص يستقلون مركبة آلية تهجموا عليه بالأسلحة البيضاء وسرقوا مركبته ولاذوا بالفرار. واتضح أن هذه المركبة هي نفسها المركبة التي قامت بخطف المواطن.

وبعد الجهود الأمنية، جرى تحديد مكان المركبة وكانت متروكة بجانب الطريق، وذلك بمراقبتها لعدة ساعات من قبل أعضاء التحريات. وعند مشاهدة أحد الأشخاص بالقرب منها، جرى ضبطه.

سرقة مركبة مواطن.. وعصابة الثلاثة تسقط

وبانتقال المتهم إلى المركز وبالاستدلال معه تبين أنه يدعى (م.ع.س) ليبي الجنسية. وفي البداية أنكر ما نسب إليه وعند الضغط عليه اعترف بخطف المواطن وطعنه ورميه على الطريق العام بمساعدة شخصين آخرين، مضيفة أنه سلب مركبة مواطن بحديقة 23 يوليو وكان برفقته شخصين آخرين.

وعثر رجال مركز شرطة قاريونس علىى المركبة المسروقة. وبحضور المواطن الذي سبلت المركبة منه، تعرف على الشخص المضبوط. وأفاد الموطن بأن المتهم من ضمن الثلاثة أشخاص الذين قاموا بالهجوم عليه وسلب مركبته.

عقب ذلك، اتخذت الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته إلى النيابة العامة ولازال البحث مستمرًا عن باقي الأشخاص.

سيارة ضبطت مع المتهم بالمشاركة مع آخرين في طعن مواطن ببنغازي. (مديرية أمن بنغازي).