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اعتصام في جامعة بنغازي.. وتحذير من المساس بالموظفين المشاركين فيه

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 05:06 مساء
اعتصام في جامعة بنغازي.. وتحذير من المساس بالموظفين المشاركين فيه
مقر جامعة بنغازي، (أرشيفية: الإنترنت)
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أكدت نقابة العاملين بجامعة بنغازي دخولها في اعتصام، اليوم السبت، للمطالبة بزيادة رواتب العاملين، وذلك ضمن «تنسيقية اعتصام موظفي الجامعات الليبية».

وحذرت النقابة، في بيان، جميع شرائح الجامعة موظفين وأعضاء هيئة تدريس وطلبة من «المعلومات المضللة التي تهدف لبث الإشاعات المغرضة والفتن من مصادر غير موثوقة ولا تمثل الجهات الرسمية المنظمة للاعتصام».

تحديات أجبرن موظفي التعليم العالي على الاعتصام
وشدد البيان على أن هذا الاعتصام: «خطوة أجبرت الجميع بالتوقف نظرًا لحجم التحديات التي يواجهها موظفو التعليم العالي، فالاعتصام لم يكن خيارنا إطلاقًا، بل أجبرنا عليه بسبب مماطلة الجهات المسؤولة عن تنفيذ الحقوق التي تكفلها اللوائح والقوانين».

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حقوق الموظفين محفوظة ضد الإجراءات الإدارية
وأكدت النقابة على أنها «تحفظ حقوق الموظفين أثناء فترة الاعتصام من إجراءات إدارية تتخذ في حق أي منهم بسبب اعتصامه»، داعية كل الموظفين عند التعرض للضغوطات أن يتواصلوا فورًا مع النقيب الممثل عن الإدارة أو الكلية أو المركز لدي نقابة العاملين بجامعة بنغازي.

ونوهت بأن الموظفين في حالة إضراب للمطالبة بحقوقهم، مضيفة: «نتمنى جميعًا أن تنتهي هذه الأوقات الصعبة على الجميع والتي لا يمكن لوم أحد فيها سوي الجهات التي تملك سلطة القرار بتنفيذ حقوق الموظفين للعودة إلى أعمالهم».

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