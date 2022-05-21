بينها ليبيا.. السعودية تمنع سفر مواطنيها إلى 16 دولة بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات الأمنية السعودية، اليوم السبت، منع سفر السعوديين إلى 16 دولة، بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، بينها ليبيا.

ولفتت إلى أن هذه الدول تشمل «لبنان وسورية وتركيا وإيران وأفغانستان والهند واليمن والصومال وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية وليبيا وإندونيسيا وفيتنام وأرمينيا وروسيا البيضاء وفنزويلا»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وفي وقت سابق، أوضحت الجوازات السعودية اشتراطات سفر مواطنيها إلى خارج المملكة، ومنها أن تكون المدة المتبقية لصلاحية الجواز أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر للدول العربية، وأكثر من ستة أشهر للدول الأخرى، وأن تكون المدة المتبقية لصلاحية بطاقة الهوية الوطنية أكثر من ثلاثة أشهر عند السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي.

ونبهت الجوازات إلى ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية للمواطنين الراغبين بالسفر إلى خارج المملكة.