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ليبيا تسعى للاستفادة من التجربة العمانية في التعامل مع العمال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 04:23 مساء
ليبيا تسعى للاستفادة من التجربة العمانية في التعامل مع العمال
مسؤولون بوزارة العمل بحكومة الدبيبة في لقائهم مع نظرائهم بوزارة العمل العمانية. (وزارة العمل والتأهيل)
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ناقش وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة علي العابد الرضا، إمكانية الاستفادة من التجربة العمانية في مجال تنظيم الإدارة والتفتيش والسكن العمالي، وذلك خلال لقائه نظيره العماني محاد بن سعيد باعوين.

عقد اللقاء على هامش اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية في القاهرة. وناقش الجانبان التعاون في مجال التدريب والتأهيل، خصوصًا في المجالين الإداري والمالي بهدف تعزيز دور وكفاءة مؤسسات الدولة الليبية المختلفة.

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وشدد باعوين على أن سلطنة عمان تعتز بـ«أواصر الأخوة والتعاون المشترك مع ليبيا، وتبادل الخبرات بين البلدين، معتبرًا أن هذا التواصل يصب في صالح الشعبين الليبي والعماني.

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