الانتهاء من صيانة خطين لمنع تسرب الوقود المتجه إلى طرابلس (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أنهت شركة البريقة لتسويق النفط أعمال صيانة خطي 10 و16، وذلك لتفادي وقوع أية تسربات من شأنها إيقاف الخطين، وهما من أهم الخطوط لإمداد العاصمة بطرابلس بالوقود.

وأوضحت الشركة، في بيان اليوم السبت، أن أعمال الصيانة هدفها «الحفاظ على ممتلكات الشركة التي قد تؤثر تأثيرًا مباشرًا على الإمدادات المستلمة من مستودع الزاوية النفطي لخزانات الشركة بمستودع طرابلس، إذا لم تجر صيانتها بشكل دوري ومتابعة شبكة الخطوط».

إنجاز أعمال الصيانة في وقت قصير

قام بأعمال الصيانة الفريق المكلف صيانة خطوط الإمدادات النفطية الخاصة بالشركة، وقد انتهى من أعمال الصيانة الوقائية في وقت قصير، وبعد عمل على مدار أسبوع، ولمدة 12 ساعة يوميًا.

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الكشف على 20 نقطة حدث بها تسريب سابقًا

وقام الفريق بالكشف على أكثر من 20 نقطة سبق وأن حدث تسريب بها في السابق ومن ثم صيانتها، «وذلك رغم الوقت الزمني القصير، والوضع الصعب جدًا أثناء تركيب القابضات بسبب الانحناء الشديد للخط».

وأضافت الشركة أن فريق الصيانة استخدم أفضل المنتجات المتوفرة في أعمال الصيانة مثل مادة (kafler) وهي من إنتاج شركة (3x engineering) وهي المادة تعمل على تقوية الخط ومنع حدوث أي تسربات في المستقبل، وضمان استمرار عمليات التشغيل دون تأثرها، ولزيادة عمر وصلاحية الخط لـ20 سنة مقبلة.

جانب من أعمال صيانة خطوط إمداد الوقود إلى طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)

جانب من أعمال صيانة خطوط إمداد الوقود إلى طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)

جانب من أعمال صيانة خطوط إمداد الوقود إلى طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)

جانب من أعمال صيانة خطوط إمداد الوقود إلى طرابلس. (شركة البريقة لتسويق النفط)