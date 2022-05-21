استقرار الدولار وهبوط اليورو والإسترليني في السوق الموازية

القاهرة - بوابة الوسط

استقر سعر صرف العملة الأميركية مقابل الدينار في السوق الموازية في حين هبط سعر صرف الجنيه الإسترليني واليورو، في مستهل تعاملات الأسبوع.

وحافظ سعر صرف الدولار الأميركي على مستوى 5.11 دينار، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

تراجع الإسترليني واليورو

وتراجع سعر الإسترليني بفارق 3 قروش، مسجلًا 6.22 دينار اليوم السبت مقابل 6.25 دينار الخميس. وانخفض سعر اليورو بفارق 3 قروش، مسجلًا 5.31 دينار مقابل 5.34 دينار نهاية الأسبوع الماضي.

واستقرت الليرة التركية والدينار التونسي عند 0.33 دينار و1.65 دينار ليبي على الترتيب. وعلى صعيد المعادن النفيسة، ارتفع سعر كسر الذهب (عيار 18) 222 دينارًا مقابل 221 دينارًا الخميس.