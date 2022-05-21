Atwasat

استعدادات لإقامة ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 02:24 مساء
استعدادات لإقامة ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة في يونيو
مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)
alwasat radio

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إن إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة تستعد لإقامة متلقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة خلال يونيو المقبل.

وعقد مدير إدارة تنمية القطاع الخاص موسى الزوبيك اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بتنظيم الملتقى لمتابعة الترتيبات اللازمة مع الجهات المشاركة وذات العلاقة، كما ناقش جدول فعاليات ومحاور المتلقى والجلسات الحوارية المزمع تنظيمه إلى جانب المعرض المصاحب.

- هيئة الاستثمار تبحث تفعيل المنطقة الحرة الحدودية مع تونس
- مؤسسة النفط: المنطقة الحرة «المريسة- بنغازي ستكون من أهم مصادر الدخل لو تم تنفيذها
- وزير الاقتصاد يشدد على ضرورة تفعيل المنطقة الحرة في بنغازي

ويقام ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة خلال يومي 28 و29 يونيو المقبل بالمنطقة الحرة في المدينة بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الموجه لتنمية المناطق الحرة ومشاركة المؤسسات الدولية في تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المناطق، فضلا عن تعزيز الشراكة والتجارة الدولية، وفق الوزارة. 

مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)
مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)
مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)
مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)
مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)
مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة

نواب أميركيون يطالبون «إف بي آي» بالتحقيق في مقتل أبوعاقلة
كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح

كأس الاتحاد الأفريقي: نهضة بركان يبقي اللقب مغربيا بفضل ركلات الترجيح
كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»

مصر تنفي تسجيل إصابات بـ«جدري القرود»
غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا

غوارديولا: الفوز بالدوري الإنجليزي أفضل من أبطال أوروبا
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة

مونديال 2022: تعرف على برنامج الملاحق والمواعيد الرئيسة
وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب

وفاة الشاعر العراقي الكبير مظفر النواب
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية السياسية في ليبيا

باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية ...
بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية

بالفيديو .. «غزو العراق وحشي غير مبرر».. زلة لسان لجورج بوش تفجر موجة غضب عربية
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا

قراءة فرنسية في اشتباكات طرابلس عقب دخول باشاغا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
6 إصابات جديد بـ«كورونا» في ليبيا الأسبوع الماضي
6 إصابات جديد بـ«كورونا» في ليبيا الأسبوع الماضي
ليبيا تشارك مع 13 دولة في التمرين البحري «فونيكس اكسبري 2022» للحفاظ على أمن المتوسط
ليبيا تشارك مع 13 دولة في التمرين البحري «فونيكس اكسبري 2022» ...
حكومة الدبيبة: تعليمات لاستكمال تسوية أوضاع موظفي التعليم العالي
حكومة الدبيبة: تعليمات لاستكمال تسوية أوضاع موظفي التعليم العالي
بنغازي: رصف عدة طرق وصيانة 3 جسور والانتهاء من محرقة النفايات الطبية
بنغازي: رصف عدة طرق وصيانة 3 جسور والانتهاء من محرقة النفايات ...
استعدادات لإقامة ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة في يونيو
استعدادات لإقامة ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة في يونيو
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 ......
المزيد
الانتهاء من صيانة خطين لمنع تسرب الوقود المتجه إلى طرابلس (صور)
الانتهاء من صيانة خطين لمنع تسرب الوقود المتجه إلى طرابلس ......
وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة تناقش مشاكل قطاع التأمين في ليبيا
وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة تناقش مشاكل قطاع التأمين في ......
استقرار الدولار وهبوط اليورو والإسترليني في السوق الموازية
استقرار الدولار وهبوط اليورو والإسترليني في السوق الموازية...
استعدادات لإقامة ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة في يونيو
استعدادات لإقامة ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة في يونيو...
بنغازي: رصف عدة طرق وصيانة 3 جسور والانتهاء من محرقة النفايات الطبية
بنغازي: رصف عدة طرق وصيانة 3 جسور والانتهاء من محرقة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط