استعدادات لإقامة ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة في يونيو

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم السبت، إن إدارة تنمية القطاع الخاص والاستثمار بالوزارة تستعد لإقامة متلقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة خلال يونيو المقبل.

وعقد مدير إدارة تنمية القطاع الخاص موسى الزوبيك اجتماعًا مع اللجنة المكلفة بتنظيم الملتقى لمتابعة الترتيبات اللازمة مع الجهات المشاركة وذات العلاقة، كما ناقش جدول فعاليات ومحاور المتلقى والجلسات الحوارية المزمع تنظيمه إلى جانب المعرض المصاحب.

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ويقام ملتقى مصراتة الدولي للمناطق الحرة خلال يومي 28 و29 يونيو المقبل بالمنطقة الحرة في المدينة بمشاركة واسعة على المستويين المحلي والدولي، بهدف جذب الاستثمار الأجنبي والمحلي الموجه لتنمية المناطق الحرة ومشاركة المؤسسات الدولية في تفعيل التشريعات والقوانين المنظمة لهذه المناطق، فضلا عن تعزيز الشراكة والتجارة الدولية، وفق الوزارة.

مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)

مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)

مسؤولون في وزارة الاقتصاد بحكومة الدبيبة يتابعون التحضيرات الخاصة بملتقى مصراتة للمناطق الحرة. (الوزارة)