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بنغازي: رصف عدة طرق وصيانة 3 جسور والانتهاء من محرقة النفايات الطبية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 01:50 مساء
بنغازي: رصف عدة طرق وصيانة 3 جسور والانتهاء من محرقة النفايات الطبية
أحد الجسور التي أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال صيانة بها. (البلدية)
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قالت بلدية بنغازي إنها تعكف على تنفيذ عدد من مشروعات البنية التحتية في المدينة لا سيما في مجال صيانة الجسور، ورصف بعض الشوارع وإعادة تأهيل حدائق عامة، وتنفيذ خطوط مياه، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ محرقة للتخلص من النفايات الطبية.

وأوضحت البلدية أنها شرعت في أعمال الصيانة للجسور الثلاثة التي دُمرت جراء الحرب على الإرهاب، وهي: جسر شارع أحمد رفيق المهدوي بجوار نادي نجوم الصابري، وجسر الزريرعية بجوار مقر التموينية، والجسر الرابط بين جزيرة دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

مشروعات لـ«إعادة الاستقرار» في بنغازي
وأشارت إلى أن هذه المشروعات تأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي، لافتة إلى استمرار أعمال رصف شارع الأنصار بمنطقة أرض الشريف.

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كما تحدثت البلدية عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»، عن استلام إدارة الخدمات الصحية في المدينة محرقة للتخلص من النفايات الطبية، وذلك ضمن برنامج التعاون بين بلدية بنغازي ومشروع تقارب التابع للوكالة الأميركية للتنمية.

والخميس الماضي، تابع رئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري مع عدد من روؤساء المجالس المحلية بمنطقة المحيشي االمشاريع الجاري تنفيذها والموافقة على تنفيذ عدد من المشاريع في مجال رصف بعض الشوارع وثلاثة حدائق عامة وتركيب أعمدة الإنارة بالطاقة الشمسية بالحدائق وفي عدد من الشوارع وتنفيذ خطوط مياه للمنازل التي تُعاني من ضعف وصول المياه لها.

أحد الجسور التي أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال صيانة بها. (البلدية)
أحد الجسور التي أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال صيانة بها. (البلدية)
أحد الجسور التي أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال صيانة بها. (البلدية)
أحد الجسور التي أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال صيانة بها. (البلدية)
أحد الجسور التي أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال صيانة بها. (البلدية)
أحد الجسور التي أعلنت بلدية بنغازي الشروع في أعمال صيانة بها. (البلدية)
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