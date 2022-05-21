حكومة الدبيبة: تعليمات لاستكمال تسوية أوضاع موظفي التعليم العالي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن رئيسها عبدالحميد الدبيبة أصدر تعليمات لوزير التعليم العالي والبحث العلمي عمران القيب من أجل استكمال الإجراءات الخاصة بتسوية أوضاع موظفي التعليم العالي، وتوفير البيانات والمستندات اللازمة، وذلك بالتواصل والتنسيق مع وزارة المالية.

جاء ذلك في منشور لمنصة «حكومتنا» التابعة لحكومة الدبيبة على موقع «فيسبوك»، اليوم السبت. وفي المقابل، نفت صفحات تقول إنها تابعة للوزارة صدور هذه التعليمات.

أخطاء في مضمون خطاب حكومة الدبيبة؟

وأضافت الصفحات: «محتوى خطاب (الدبيبة) لا يليق تطبيقه قانونيًا، فقرار 126 خاص بأعضاء هيئة التدريس فقط ولا يوجد ساعات تدريسية للموظفين حتى يتم تطبيقه، كما أنه لم يذكر شريحة المعيدين، فضلًا عن أنه ذكر قطاع التعليم التقني في الخطاب الذي يفترض أن يكون موجهًا إلى وزير قطاع التعليم العالي».

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تعليق الدراسة احتجاجًا على عدم زيادة المرتبات

والخميس الماضي، أعلنت نقابة الموظفين والمعيدين بجامعة مصراتة تعليق الدراسة لأجلٍ غير مسمى؛ ردًا على عدم الاستجابة لمطالبهم ورفع مرتباتهم أسوة بباقي القطاعات الأخرى. وطالب المحتجون بتفعيل القانون الخاص بزيادة المرتبات، إضافة إلى التأمين الصحي. بدورها، أكدت جامعة مصراتة تعليق الدراسة بسبب اعتصام الموظفين.

وكان عاملون بوزارة التعليم العالي حذروا من «استمرار تهميشهم» بعد صرف مرتبات شهر مايو لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة دون تنفيذ «قرار 554 الخاص بتضمين شريحة الموظفين والمعيدين بالقانون رقم 4 لسنة 2018 م».