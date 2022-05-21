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6 إصابات جديد بـ«كورونا» في ليبيا الأسبوع الماضي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 12:25 مساء
6 إصابات جديد بـ«كورونا» في ليبيا الأسبوع الماضي
تطعيم موظف بشركة الخدمات العامة ضد فيروس كورونا المستجد. (أرشيفية: مركز مكافحة الأمراض)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 6 حالات إصابة بفيروس «كورونا» الأسبوع الماضي. 

وحسب التحديث الأسبوعي للوضع الوبائي المحلي لفيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 14 إلى 19 مايو، فقد تماثلت للشفاء حالة واحدة، فيما بلغت نسبة الحالات الموجبة 2.4%.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 501 ألف و987 حالة، فيما بلغت الحالات النشطة 63 حالة، وتعافى 495 ألفًا و494 حالة فيما سجلت أعداد الوفيات 6.430 منذ تسجيل انتشار الوباء في ليبيا.

 المركز الوطني لمكافحة الأمراض يحذر 
ويوم السبت الماضي، حذر المركز الوطني لمكافحة الأمراض من أن ليبيا تعد من أقل البلدان إقبالًا على تلقي اللقاح، والآلاف من السكان قضوا بسبب الجائحة. وناشد المركز، في بيان، جميع المواطنين «سرعة التوجه لمراكز التطعيم لأخذ لقاح كورونا حماية لهم من الإصابة بأعراض الفيروس».

وفي منتصف أبريل الماضي، حذر المركز  من أن «الانخفاض القياسي» في عدد إصابات فيروس «كورونا» في ليبيا «لا يعني بالضرورة انتهاء الوباء»، خاصة مع تدني نسبة المطعمين بجرعتين من اللقاح المضاد للفيروس (16%).

6 إصابات جديد بـ«كورونا» في ليبيا الأسبوع الماضي
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