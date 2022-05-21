الأرصاد: البحر خفيف الموج على ساحل ليبيا...

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت أن يكون البحر خفيف الموج على ساحل البلاد.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• الرؤية جيدة.
• السماء صافية.
• البحر خفيف الموج.
• ارتفاع الموج يتراوح اليوم بين 0.25 و1.25 متر.
• الرياح شمالية شرقية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شمالية غربية ظهر اليوم على مصراتة وسرت، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
الساحل من الخليج إلى طبرق
• الرؤيـة جيدة.
• السماء قليلة السحب إلى صافية.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على أقصى الساحل الشرقي.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.25 متر، يصل إلى 1.75 متر على أقصى الساحل الشرقي.
• الرياح شمالية غربية على طول الساحل بينما تكون شمالية غربية، تتحول تدريجيًا إلى جنوبية غربية على شحات، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة تصل إلى 20 عقدة على الساحل الممتد من درنة إلى أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.
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