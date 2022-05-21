الأرصاد: البحر خفيف الموج على ساحل ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت أن يكون البحر خفيف الموج على ساحل البلاد.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• الرؤية جيدة.

• السماء صافية.

• البحر خفيف الموج.

• ارتفاع الموج يتراوح اليوم بين 0.25 و1.25 متر.

• الرياح شمالية شرقية تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، بينما تكون شمالية غربية ظهر اليوم على مصراتة وسرت، سرعتها تتراوح بين 5 و10 عقدة.

• درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة مئوية.