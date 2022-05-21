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الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 09:12 صباحا
الأرصاد: أجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا
سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن تبقى الأجواء معتدلة على أغلب مناطق ليبيا؛ إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى على أغلب مناطق شمال البلاد بين 23 و29 درجة مئوية، وعلى الجنوب بين 28 و34 درجة مئوية، بينما تصل في غات إلى 37 درجة مئوية.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع أن تتأثر مناطق غرب البلاد بامتداد منخفض جوي صحراوي يتمركز جنوب شرق الجزائر، يساهم برياح جنوبية تتسبب في ارتفاع درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على هذه المناطق.

وتتكاثر السحب من حين لآخر اليوم على بعض مناطق الشمال الشرقي مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة خاصة على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.
الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين على أغلب المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده
حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على مناطق الجبل الأخضر وطبرق مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة.
الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و29 درجة مئوية، ولا تتجاوز 21 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة
حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا يوم الغد على غات.
الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 32 و37 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا خلال اليومين المقبلين.

الكفرة- السرير- تازربو
حالة السماء: صافية.
الرياح: شمالية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.
درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 29 و32 درجة مئوية.

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