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جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر

القاهرة - بوابة الوسط السبت 21 مايو 2022, 12:40 صباحا
جهاز الردع يمنح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم بعد تسليم 30 كيلو «كوكايين» عثروا عليها بشاطئ البحر
شعار جهاز «الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة». (الإنترنت)
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قرر جهاز «الرّدع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، منح مواطنين 100 ألف دينار لكل منهم، بعدما أبلغوا عن شحنة مخدرات قذفها البحر بالمنطقة الغربية الأسبوع الماضي.

وقال الجهاز في بيان الجمعة، إن البحر في شواطئ المنطقة الغربية قذف الأسبوع الماضي، كمية تُقدّر بأكثر من 30 كيلو غرام يُشتبه أنه مادة لمخدر الكوكايين الخام، مضيفًا أن مواطنين وجدوا هذه الكمية لكنهم بادروا بالاتصال بالجهاز والإبلاغ عن «هذا السُّم القاتل»، واتخذت الإجراءات القانونية وأرسلت عينة لمركز البحوث والخبرة الجنائية للتأكد من هذه المادة.

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وأوضح البيان أن إدارة الجهاز منحت المواطنين الذين أبلغوا عن الكمية المضبوطة، مكافأة ماليه تقّدر بـ100 ألف دينار لكل منهم، «تقديرًا وعرفانًا منا على أمانتهم وخوفهم على أبناء الوطن وتحفيزًا للخيرين أمثالهم في التعاون مع الأجهزة الأمنية، باعتبار أن المواطن هو رجل الأمن الأول».

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ولفت الجهاز إلى عملية تسليم أخرى لكمية مشابهة «تقريبًا» بمنطقة الخمُس وبنفس المواصفات، بعد وجودها مخبأة خلف محطة الطاقة الكهربائية الخمس، موجهًا الشكر لأعضاء الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الخمس على «وطنيتهم»، بعد تسليمهم لكمية مشابهة وُجدت مخبأة داخل حقيبة خلف أسوار المحطة، حيث جرى تسليم الكمية لقسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخُمس.

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