Atwasat

النيابة: ضبط مسئولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 11:29 مساء
النيابة: ضبط مسئولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
شعار مكتب النائب العام. (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط مدير وكالة مستشفى طرابلس، المركزي، التابعة للمصرف التجاري الوطني، وأحد العاملين بقسم الحسابات، في الاستيلاء على 29 مليون دينار من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بالوكالة.

وقالت النيابة العامة في بيان اليوم، إن وكيلُ النيابة بمكتب النائب العام، باشر التحقيق في وقائع الاستيلاء، على 29 مليونا و265 ألف دينار، من الحساب العام للصكوك المصدَّقة بوكالة مستشفى طرابلس، وأسفر التحقيق أن أحد العاملين بقسم الحسابات الجارية في الوكالة وراء الاستيلاء على المبلغ؛ وتحويل المتحصَّلات إلى 14 حساباً يديرها «أقاربه وأشخاص يعرفهم».

- حبس مالك شركة وآخرين متهمين بمحاولة تهريب 10 آلاف و684 أنبوب مخصص لحفر الآبار النفطية

ولفت البيان إلى أن المتهم عمد إلى تحويل هذه المبالغ من هذه الحسابات إلى حسابات أخرى؛ بمساعدة مدير الوكالة الذي كشف للفاعل الأصلي عن الصلاحية الرقمية الخاصة به، التي «خوَّلته العبور إلى قاعدة بيانات الوكالة وإجراء التحويلات∙.

غسل أموال وعائدات إجرامية
وأظهرت التحقيقات، وفق البيان، مرور سلوك المتهم الأول بمراحل غسل الأموال الثلاث (الإيداع، التمويه، الإدماج)؛ باستعماله العائدات «الإجرامية» في شراء نقد أجنبي بواسطة الصكوك؛ ثم بيعه لتسييل المبالغ وشراء عقارات داخل مدينة طرابلس وخارجها.

وأكدت النيابة اعتراف المتهميْن الاثنين بما نُسِبَ إليهما بعد ضبط المتهم الأول وإحضاره، والحصول على عقود تلك العقارات المُشتراة؛ فأمر وكيل النيابة بحبس المتهميْن احتياطياً؛ والتحفُّظ على تلك العقارات.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!

كاركاتير خيري - المجلس الرئاسي يتابع بقلق ما يجري في البلاد!
هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند

هالاند يوزع هدايا ثمينة على زملائه قبل الرحيل من بروسيا دورتموند
خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود

خطر جديد ينتشر.. كل ما تحتاج معرفته عن جدري القرود
يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟

يجوب الشوارع بـ30 كيلوغراما من النفايات على ظهره.. ما السر؟
روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت

روسيا ستقطع إمدادات الغاز الطبيعي عن فنلندا السبت
جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ

جنون الدوري الإنجليزي.. اقتحام الجماهير الملعب بعد بقاء الفريق بالبريميرليغ
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد

استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج ...
أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا

أول اتصال بين قائدي الجيشين الأميركي والروسي منذ غزو أوكرانيا
الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة

الهند تحول كشمير إلى إقليم خاضع للمراقبة
كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا

كاركاتير حليم - المشهد السياسي في ليبيا
قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة

قوات الاحتلال تعتقل حامل نعش شيرين أبوعاقلة
باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية السياسية في ليبيا

باحث بريطاني: الاتفاق على آلية إدارة الإنفاق الحكومي يمكنه إطلاق العملية ...
المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر

المنتخب الوطني يستدعي نجم النصر
مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في عداد الآثار

مكتب الحسن الرضا يرد على الزج بالعائلة السنوسية بشأن قطع مجوهرات سجلتها مصر في ...
للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022

للمرة الأولى في التاريخ.. «فيفا» يختار طاقم تحكيم نسائيا لكأس العالم 2022
العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)

العبدلي يكشف «فاتورة الكهرباء» جراء اشتباكات جنزور.. ويستغيث بـ«الحكومة» (فيديو)
بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021

بسبب النزاعات والكوارث.. عدد قياسي للنازحين داخليا خلال 2021
بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال

بايدن يلجأ لقانون من حقبة الحرب الباردة لحل أزمة نقص حليب الأطفال
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
باحث أميركي أمام «النواب»: موسكو تسخر مكاسبها في ليبيا لصالح الحرب في أوكرانيا
باحث أميركي أمام «النواب»: موسكو تسخر مكاسبها في ليبيا لصالح ...
مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية
مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من ...
للمرة السابعة.. «إيريني» تعلن رفض تركيا تفتيش سفينة متجهة للساحل الليبي
للمرة السابعة.. «إيريني» تعلن رفض تركيا تفتيش سفينة متجهة للساحل ...
«الأرصاد» يحذر البحارة
«الأرصاد» يحذر البحارة
وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو
وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا طرابلس
كتيبة «النواصي»: نبارك دخول الحكومة الليبية برئاسة باشاغا ......
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة للقروض الشخصية
الحد الأقصى 120 ألف دينار.. «المركزي» يعلن ضوابط جديدة ......
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من منعه من السفر خارج البلاد
استقالة رئيس مجلس إدارة مصرف التجارة والتنمية بعد أيام من ......
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا
شركة طيران ليبية خاصة جديدة تعلن وصول أولى رحلاتها من مالطا...
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»
«العفو الدولية» تطالب بمحاسبة رئيس «جهاز دعم الاستقرار»...
المزيد
النيابة: ضبط مسئولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء على 29 مليون دينار
النيابة: ضبط مسئولين بوكالة مستشفى طرابلس بتهمة الاستيلاء ......
حكومة الوحدة توقع عقدا نهائيا لتزويد سلاح الجو الليبي بطائرات تدريب تركية طراز «هوركوش c»
حكومة الوحدة توقع عقدا نهائيا لتزويد سلاح الجو الليبي ......
باشاغا يعلق على نتائج اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
باشاغا يعلق على نتائج اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة...
وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو
وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة ......
«الأرصاد» يحذر البحارة
«الأرصاد» يحذر البحارة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط