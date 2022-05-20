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باشاغا يعلق على نتائج اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 09:46 مساء
باشاغا يعلق على نتائج اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة
رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا متحدثا في كلمة مسجلة بثتها صفحة حكومته على فيسبوك. الثلاثاء 17 مايو 2022 (لقطة من الشاشة)
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رحب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا «بالتقارب الحاصل بين مجلسي النواب والدولة بشأن الاستحقاق الدستوري، الذي سيكفل انتقال السلطة وفق انتخابات تتجسد فيها إرادة الشعب الليبي».

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «ندعم أي توافق يحصل بين السلطات التشريعية المعنية بالخصوص».

وليامز: اتفاق مبدئي
وفي ختام اجتماعات القاهرة، قالت المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة»، مشيرة إلى أن الجلسة التالية ستكون في موعد مقرر له 11 يونيو المقبل.

- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو
- مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية 
- مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس

وأشارت المسؤولة الأممية،إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلاً عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدّى أصابع اليد الواحدة».

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