ضبط سيارة تحمل أدوية منتهية الصلاحية في غريان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة ضبط سيارة على متنها أدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية في غريان.

وتمكن أعضاء فرع الإدارة العامة للدعم المركزي غريان من ضبط السيارة وهي من طراز «هيونداي بورتر» يقودها المدعو «ج.ر.س» ليبي الجنسية، وذلك ببوابة الهيرة، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة، أمس الخميس.

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وبعد تفتيش السيارة عثر بداخلها على 98 صندوقا يحتوي على أدوية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة، وإحالة الضبطية إلى فرع جهاز الحرس البلدي غريان من حيث الاختصاص.

أدوية منتهية الصلاحية مضبوطة في غريان، 19 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

أدوية منتهية الصلاحية مضبوطة في غريان، 19 مايو 2022. (وزارة الداخلية)

أدوية منتهية الصلاحية مضبوطة في غريان، 19 مايو 2022. (وزارة الداخلية)