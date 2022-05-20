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بعد «مطاردة».. القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 20 مايو 2022, 01:44 مساء
بعد «مطاردة».. القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة
القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة، 20 مايو 2022. (وزارة الداخلية)
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أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الجمعة، القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة؛ وذلك بعد مطاردة.

وتمكنت الدوريات الأمنية التابعة لوحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي ومركز شرطة صبراتة المدينة من القبض على «ت.م.س» بعد مطاردته وإعطاب المركبة التي كان على متنها بقوة السلاح، وفق بيان مقتضب صادر عن الوزارة.

وعثر بحوزة المتهم على أسلحة نارية تشمل رشاش «بي كي تي» ومسدس عيار 9 ملي، وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله.

- ضبط أحد السجناء الفارين من سجن مليتة في صبراتة
- ضبط 9 سجناء آخرين فارين من سجن مليتة في صبراتة
- «الداخلية» تؤكد ضبط 15 سجينًا هربوا من سجن مليتة بعد «تمرد مسلح»
- مديرية أمن السهل الغربي: القبض على 15 سجينًا هاربًا من سجن مليتة

هروب سجناء من سجن مليتة بعد «تمرد مسلح»

وفي الثاني من مايو الجاري، تمكن عدد من نزلاء سجن مليتة من الهروب إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي، بعد «تمرد مسلح»، وشكلت مديرية أمن السهل الغربي فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين.

وأكدت المديرية في بيان أن أغلب الفارين «من مرتكبي الجرائم الخطيرة»، وأهابت بالمواطنين «إبلاغ الجهات الأمنية المختصة عن أي معلومات من شأنها أن تؤدي إلى ضبط الفارين من العدالة، وعدم التستر على أحد منهم، لما في ذلك من الالتزام بروح المواطنة».

إلى ذلك، أكدت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في الثالث من مايو الجاري ضبط 15 سجينا فروا من سجن مليتة بعد واقعة «تمرد مسلح».

القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة، 20 مايو 2022. (وزارة الداخلية)
القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة، 20 مايو 2022. (وزارة الداخلية)
القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة، 20 مايو 2022. (وزارة الداخلية)
القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة، 20 مايو 2022. (وزارة الداخلية)
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