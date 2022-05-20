بعد ساعات من اعتصام موظفيها.. جامعة عمر المختار تعلن استمرار الدراسة فيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت إدارة جامعة عمر المختار بمدينة البيضاء، اليوم الجمعة، استمرار الدراسة فيها، وذلك بعد ساعات من دخول موظفي الجامعة في اعتصام مفتوح.

وقالت إدارة الجامعة، في بيان مقتضب، إن الدراسة مستمرة في جميع الكليات، داعية الطلاب إلى الالتحاق بكلياتهم ومتابعة محاضراتهم والاستعداد للامتحانات، دون ذكر مزيد التفاصيل.

- بحضور رئيس مجلس النواب.. القيادة العامة تسلم جامعة عمر المختار معسكر أبشارة بالقبة

ومساء الخميس، أكد الناطق الإعلامي لجامعة عمر المختار دخول موظفي الجامعة ابتداء من ظهر نفس اليوم في اعتصام مفتوح، دون أن يوضح الأسباب التي دفعتهم لذلك.