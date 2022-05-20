الخطوط التونسية تعلن إعادة تشغيل خطها بين جربة وطرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخطوط التونسية السريعة إعادة تشغيل خطها الجوي المنتظم بين جربة وطرابلس بداية من الثاني من شهر يونيو المقبل، بمعدل رحلتين أسبوعيا يومي الخميس والأحد من كل اسبوع.

وقالت الشركة في بيان، أمس الخميس، نقلته «إذاعة المنستير»، إن هذه المواعيد تمكن المسافرين الليبيين والأجانب العاملين في ليبيا من قضاء عطلة نهاية الأسبوع في جربة، لافتة إلى أن برمجة هذه الرحلات تستهدف الليبيين المتجهين إلى الجزيرة لأغراض سياحية أو طبية، وأيضا الفاعلين الاقتصاديين من الجنوب التونسي.

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طريقة الحصول على التذاكر

وأكدت الشركة دراسة مواعيد الرحلات «بدقة» حتى تتلائم مع أوقات الرحلات الأخرى التي تؤمنها إلى تونس العاصمة أو إلى وجهات أخرى عالمية على غرار مالطا وباليرمو ونابولي، لتمكين المسافرين من مواصلة رحلاتهم نحو وجهاتهم دون الانتظار وقتا طويلا.

وحسب المصدر نفسه، فيمكن إقتناء التذاكر عبر الموقع الرسمي لشركة الخطوط التونسية السريعة، الذي يوفر، أيضا، خدمات جديدة على غرار تعديل موعد الرحلة أو طلب استرداد قيمة التذكرة مباشرة عبر الإنترنت في حال العدول عن السفر.